Van Wolfswinkel pareert ESPN-verslaggever: ‘Moet ik dat uitleggen?’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 21:31 • Laatste update: 21:32

FC Twente beleefde een uiterst moeilijke avond tegen de amateurs van OSS'20 in de strijd om de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ron Jans won weliswaar door twee treffers van Ramiz Zerrouki met 0-2, maar kon allerminst tevreden zijn met het vertoonde spel. Tot overmaat van ramp schoot Ricky van Wolfswinkel na ruim een half uur spelen hopeloos over vanaf elf meter, tot frustratie bij de hoofdpersoon zelf.

"Moet ik dat uitleggen?", pareert Van Wolfswinkel de vraag van ESPN-verslaggever Sjors Blaauw wat hem het meest frustreerde woensdagavond. "Dat het zo'n avond wordt dat weet je wel, dat zit erin. Maar als je zo slordig bent met je kansen, dan ligt daar de pijn." Van Wolfswinkel ging na een half uur spelen naar de grond in het strafschopgebied en besloot zelf achter de bal te gaan staan, maar mikte te hoog. "Gisteren schoot ik hem precies op dezelfde plek, alleen dan een halve meter lager. Ik ging vol voor die hoek, dit kan een keer gebeuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twente beleefde een beroerde avond tegen de derdedivisionist en moest zelfs toezien hoe de Brabanders een aantal gevaarlijke kansen kregen. Pas in de blessuretijd maakte Zerrouki in de omschakeling aan alle onzekerheid een einde, nadat de middenvelder na een kwartier spelen zijn ploeg al op voorsprong had gezet met een schitterende afstandsknal. "Tegen sc Heerenveen deed ik het ook al, maar toen vond de VAR het nodig om het doelpunt af te keuren", aldus Zerrouki. "Hij zat er lekker in. Ik weet dat ik het vaker moet doen."

Voor Van Wolfswinkel werd het een avond om snel te vergeten. Naast zijn gemiste strafschop hielp hij ook een enorme kopkans om zeep. "Jullie laten wel alle leuke beelden zien", vervolgt de spits. "Ik wou hem naar beneden koppen, maar dit is wel heel beroerd." Door de missers blijven de laatste bekertreffers van Van Wolfswinkel de doelpunten in de finale van 2017 tegen AZ, tot genoegen van Tim Waterink, tegenstander van woensdagavond. "Ik ben een Arnhemmer, dus ik stond te juichen destijds. Het was mooi om tegenover hem te staan vanavond. Hij vroeg nog om mijn shirt, maar die heb ik gehouden", besluit de aanvaller van OSS met een knipoog.