LaLiga handelt na racisme-incident tijdens Barcelona - Real Madrid

Woensdag, 27 oktober 2021 om 21:15 • Dominic Mostert

LaLiga heeft een racisme-incident veroordeeld dat zich zondag voordeed tijdens el Clásico. Nadat Vinícius Júnior naar de kant werd gehaald in de slotfase van de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid (1-2), zou hij door een supporter in het Camp Nou zijn uitgescholden voor 'macaco', ofwel een (makaak)-aap. Het incident wordt door LaLiga gerapporteerd bij een openbaar aanklager in Barcelona die zich bezighoudt met racistisch gemotiveerde criminaliteit.

De openbaar aanklager zal vervolgens bepalen of de betreffende supporter wordt vervolgd. LaLiga schrijft in een statement altijd te strijden tegen iedere vorm van racisme of xenofobie. In januari 2020, toen Iñaki Williams tijdens een duel tussen Athletic Club en Espanyol ook racistisch werd bejegend, werden dezelfde stappen ondernomen. Het incident tijdens el Clásico deed in de dagen na de wedstrijd stof opwaaien. Movistar+ publiceerde beelden waarop te zien was dat Vinicíus door een supporter werd uitgescholden. Zijn zoon stak zijn middelvingers op richting de aanvaller, die zich omdraaide en de twee supporters aanwees.

En "El Disgusto Después" sí que están desatados, al punto de meterle la tijera a la parte donde se profieren insultos racistas a Vinicius. Esta parte se autocensura, ellos sabrán por qué... (vía @Don_Yota)#bajamovistar https://t.co/SgREhUNfMf pic.twitter.com/f745THv79P — RNMJ TV (@rnmjtv) October 26, 2021

Op sociale media werd met name woensdag al veel gesproken over het racisme-incident. In een uitzending van het programma El Día Después van Movistar+ waarin het duel werd geanalyseerd, werd de reactie van Vinicíus immers wel in beeld gebracht, maar de aanleiding voor zijn reactie niet. De uitzending werd door veel socialmediagebruikers bekritiseerd, waarna Álvaro Benito, analist van de zender en voormalig voetballer van Real Madrid, liet weten dat twee verschillende teams de beelden hebben samengesteld voor de twee uitzendingen, en het incident één team niet was opgevallen.