FC Twente worstelt zich met pijn en moeite voorbij amateurs

Woensdag, 27 oktober 2021 om 20:37 • Laatste update: 20:45

FC Twente heeft woensdagavond met alle mogelijke moeite de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Ron Jans had het lange tijd moeilijk tegen derdedivisionist OSS'20, maar zegevierde wel door twee treffers van Ramiz Zerrouki: 0-2. De eerste van de middenvelder was er een om in te lijsten, toen hij het na een kwartier spelen van grote afstand probeerde en de kruising vond. Ricky van Wolfswinkel faalde hopeloos vanaf elf meter na een zelf versierde strafschop.

Het duel tussen OSS en FC Twente werd afgewerkt in het stadion van TOP Oss. "We hadden graag op ons eigen veld gespeeld, met een vervelend grasveldje, slecht licht en en vervelende kleedkamers", zei trainer Bertran Kreekels daarover voor aanvang van het duel. "Maar het mag niet zo zijn." De ploeg van Kreekels schoot desondanks wel bijzonder goed uit de startblokken. Binnen tien minuten schoten de Brabanders in het zijnet en kon Lars Unnerstall opgelucht adem halen. Bij het eerste gevaar van Twente was het wel meteen raak. Zerrouki kreeg de bal met enig fortuin mee en haalde vervolgens verwoestend uit in de rechterbovenhoek: 0-1.

O.S.S.'20 is het slachtoffer van de eerste @fctwente-treffer van Ramiz Zerrouki, en wát voor een! ?? ?? ESPN 2

#?? #osstwe pic.twitter.com/QAfEYRkZjF — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2021

De bezoekers vochten zich na de matige openingsfase terug in het duel en werden onder meer gevaarlijk via Gijs Smal. De vleugelverdediger werd bediend door Virgil Misidjan, maar zag zijn poging ternauwernood gered worden door doelman Rick van der Leest. Niet veel later schoot Van Wolfswinkel een door hem zelf versierde strafschop hoog over. OSS zette daar een fraaie poging van Joep van der Velden tegenover, dat maar net over de lat kon worden getikt door Unnerstall. Het laatste wapenfeit van de eerste helft van Dimitris Limnios kon onschadelijk worden gemaakt door Van der Leest.

In het tweede bedrijf kwamen de beste kansen van de thuisploeg. Een schot van Tom Pijnenburg belandde maar net over het doel van Unnerstall. Het duurde lang voordat de ploeg van Jans het duel in het slot gooide. Nadat OSS in de slotminuut tevergeefs schreeuwde om een strafschop, maakte Zerrouki in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde. De middenvelder liep samen met twee ploeggenoten alleen op doelman Van der Leest af in de omschakeling, ontving de bal van Daan Rots en schoot raak voor een leeg doel: 0-2.