Juventus gaat onderuit in minuut 95 en is mijlenver verwijderd van koppositie

Woensdag, 27 oktober 2021 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:32

Juventus is woensdagavond tegen een bijzonder pijnlijke nederlaag aangelopen in de Serie A. Voor eigen publiek verloor la Vecchia Signora met 1-2 van Sassuolo door een doelpunt in de vijfde minuut van de blessuretijd. Juventus staat door de nederlaag met vijftien punten op de zevende plaats, met dertien punten achterstand op koploper AC Milan. Tegelijkertijd nam Atalanta dankzij een 1-3 overwinning op Sampdoria de vierde plek in.

Juventus - Sassuolo 1-2

Juventus kende een moeizame start van het seizoen, maar pakte dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden en heeft daardoor de weg omhoog ingeslagen. Het team van Massimiliano Allegri slaagde er desondanks niet in om Sassuolo in de eerste helft in grote problemen te brengen. Sterker nog: twee minuten voor de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong. Na goed samenspel aan de rechterflank werden Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci uit elkaar gespeeld; Davide Frattesi stond op de juiste plek om af te ronden in de linkerhoek. Het was een van de weinige kansen voor Sassuolo in de eerste helft, maar ook het gevaar van Juventus bleef beperkt.

De Oude Dame opnieuw in de problemen ?? Sassuolo komt vlak voor rust op 0-1 in Turijn: Davide Frattesi prikt de bal in de verre hoek ??#ZiggoSport #JuveSassuolo #SerieA pic.twitter.com/sTrzfApDHo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2021

Paulo Dybala zorgde acht minuten voor de pauze voor het gevaarlijkste moment namens de thuisploeg, toen hij vanaf de rechterflank naar binnen trok langs het strafschopgebied en de paal trof. Verder was er een kans voor Mattia De Sciglio, die overigens geblesseerd uitviel in de dertiende minuut en vervangen moest worden door Alex Sandro. Elf minuten na de pauze kwam Juventus goed weg toen Giacomo Raspadori rakelings naast het doel schoot. Aan de overzijde werd een inzet van Juan Cuadrado op de lijn weggehaald door verdediger Kaan Ayhan en keerde doelman Andrea Consigli een tegendraads schot van Dybala. Invaller Kaio Jorge probeerde het met een omhaal, maar was evenmin succesvol.

Een kwartier voor tijd kwam Juventus alsnog op gelijke hoogte. Dybala verstuurde een indraaiende vrije trap vanaf de linkerflank en daar reageerde Weston McKennie alert op: de middenvelder sprong hoger dan verdediger Gian Marco Ferrari en knikte raak in de rechterhoek. Vanwege schermutselingen kwamen er vijf minuten blessuretijd bovenop de reguliere speeltijd. Daarin was Juventus het meest nadrukkelijk op zoek naar het winnende doelpunt, maar het was Sassuolo dat de wedstrijd naar zich toetrok. In de laatste seconden van de wedstrijd verstuurde Berardi een prachtige lange bal op Maxime Lopez, die vrij opdook voor het doel van Mattia Perin vanwege de aanvallende risico's die Juventus nam. De Fransman rondde met een knappe stiftbal af: 1-2.

??????



Maxime Lopez doet Juventus in de slotseconde heel veel pijn: 1-2 voor Sassuolo in Turijn ??#ZiggoSport #JuveSassuolo #SerieA pic.twitter.com/iiPCrVZDr4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2021

Sampdoria - Atalanta 1-3

Atalanta trad aan met Teun Koopmeiners en Marten de Roon; Hans Hateboer ontbreekt het hele seizoen al door blessureleed, terwijl Mohamed Ihattaren verstek laat gaan bij Sampdoria. Het was een andere voormalig Eredivisionist die het openingsdoelpunt van Sampdoria inleidde. Morten Thörsby, ex-middenvelder van sc Heerenveen, verstuurde na rap samenspel op het middenveld een steekpass richting Francesco Caputo, die afstormde op het doel van Juan Musso en kalm bleef in de afronding. Niet veel later kwam Atalanta echter langszij. Na een voorzet van Davide Zappacosta kopte Duván Zapata richting doel, waarna middenvelder Kristoffer Askildsen van Atalanta de bal van richting veranderde: 1-1.

Halverwege de eerste helft verstuurde Zappacosta opnieuw een voorzet vanaf de rechterflank en kopte Zapata bij de eerste paal raak, waarmee hij de ruststand op 1-2 bepaalde. In de tweede helft was het aantal kansen voor beide ploegen zeer beperkt. Atalanta hield de voorsprong met succes vast en maakte er diep in de blessuretijd zelfs 1-3 van. Invaller Josip Ilicic maakte aan alle onzekerheid een einde voor Atalanta. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini boekte een welkome overwinning, na een nederlaag in de Champions League tegen Manchester United (3-2) en een gelijkspel in de competitie tegen Udinese (1-1).