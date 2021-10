Valentijn Driessen: ‘Zijn naam is uiteraard gevallen bij Feyenoord’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 19:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:31

Volgens Valentijn Driessen bestaat de kans dat Robert Eenhoorn de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord wordt. De huidige algemeen directeur van AZ werd in het verleden al vaker met de Rotterdamse club in verband gebracht en ziet de deur nu wagenwijd openstaan, nu Mark Koevermans woensdag te kennen heeft gegeven per 1 december af te zullen treden. Driessen plaatst er wel meteen een kanttekening bij, daar in de documentaireserie van Feyenoord een aanvaring te zien was met technisch directeur Frank Arnesen.

"Vorige week na de wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin sprak hij ferme taal en was hij niet de gebroken man waarover nu gesproken wordt", duidt chef voetbal Driessen het ontslag van Koevermans bij De Telegraaf. "Wat dat betreft komt het voor mij wel als een verrassing. Maar ik snap het heel goed. Als je vrouw en kinderen erbij betrokken worden, dan breek je. Dan knapt er iets en dan kan je niet verder. Op een gegeven moment is er geen redden meer aan. Je bent je leven niet zeker als je voor het nieuwe stadion bent, dan kan je bezoek verwachten."

Driessen weet dat er bij Eric Gudde in het verleden een doodskist voor het huis heeft gestaan en Jorien van den Herik om veiligheidsredenen werd geadviseerd om niet meet naar De Kuip te komen. Voorzitter Toon van Bodegom van de Raad van Commissarissen maakte tijdens de speciaal ingelaste persconferentie bekend dat Feyenoord door de dreiging een investering is misgelopen. "Investeerders zijn gek, want het is eigenlijk een emotie-investering. Je weet nooit wat je terugkrijgt in de voetballerij. Als de investeerders afhaken en je blijft in dit stadion zitten, dan is Feyenoord gedoemd om een bijrol te spelen in het Nederlandse topvoetbal", stelt Driessen.

Volgens de chef voetbal moet de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord iemand zijn 'met een rechte rug, die niet bang is en de strijd aan durft te gaan'. "Er is wel meer aan de hand dan supporters die bij de voordeur staan", aldus Driessen. "De nieuwe algemeen directeur zal een Feyenoord-hart moeten hebben. Anders is het een ongewis avontuur wat je aangaat. De club wil zo snel mogelijk een opvolger, maar dat gaat niet meer in 2021 gebeuren. Uiteraard viel de naam van Robert Eenhoorn, maar we hebben in de documentaire van Feyenoord een clash kunnen zien tussen Frank Arnesen en de directie van AZ, dus ik weet niet of ze die weg gaan bewandelen."

Eenhoorn is een geboren Rotterdammer en werd in de zomer van 2019 meermaals naar voren geschoven als opvolger van Jan de Jong bij Feyenoord. Die belangstelling suste weg toen een deel van het AFAS Stadion van AZ instortte. Eenhoorn gaf later bij Studio Voetbal aan dat de interesse van Feyenoord nooit concreet is geworden. "Mensen brengen die verhalen dan en dan moet ik er weer antwoord op geven. Het is veel handiger als de mensen die het zeggen voor de camera komen staan. Het is niet aan orde." Feyenoord stelde daarop Koevermans aan als nieuwe algemeen directeur. Eenhoorn is sinds oktober 2014 algemeen directeur bij AZ.