Venezia voelt zich bestolen en deelt simpele video zonder caption

Woensdag, 27 oktober 2021 om 18:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:43

Venezia voelt zich bestolen na de competitiewedstrijd tegen Salernitana van dinsdagavond. Halverwege de tweede helft, bij een 1-1 stand, ontving Ethan Ampadu dinsdagavond een directe rode kaart nadat hij de bal met een sliding afpakte van Franck Ribéry. Er leek niet eens sprake van een overtreding, maar ondanks interventie van de videoscheidsrechter bleef arbiter Marco Di Bello bij zijn beslissing. In de blessuretijd buitte Salernitana het numerieke overwicht uit: 1-2.

Via sociale media deelt Venezia daags na de wedstrijd een video van de vermeende overtreding. De club voegt geen tekst toe: de beelden spreken voor zich, meent Venezia. Chelsea-huurling Ampadu, als invaller het veld in gekomen, voerde een ogenschijnlijk perfecte tackle uit, waarna Ribéry de bal kwijtraakte en naar het gras ging. De ster van Salernitana wekte de indruk geblesseerd te zijn, al maakte hij de wedstrijd 'gewoon' af. De videoscheidsrechter adviseerde Di Bello om de beelden te bekijken. Dat deed hij, maar de beslissing bleef staan.

In de vijfde minuut van de blessuretijd maakte Andrea Schiavone het winnende doelpunt voor de bezoekers. Venezia was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Mattia Aramu; na een uur maakte Federico Bonazzoli er 1-1 van. Vervolgens kwam Ridgeciano Haps binnen de lijnen bij Venezia, ontving Ampadu zijn rode kaart. en scoorde Salernitana nog eens. De promovendus boekte de tweede overwinning van het seizoen en staat met zeven punten uit tien wedstridjen op de negentiende plaats. Venezia heeft acht punten verzameld en staat zestiende. De onderste drie clubs degraderen na het seizoen naar de Serie B.

"We deden het goed in de eerste helft, maar daarna werd de scheidsrechter de slechtste man op het veld", treurde trainer Paolo Zanetti van Venezia na afloop. "Hij heeft de wedstrijd verpest. Wij hadden beter kunnen spelen, maar de scheidsrechter heeft nota bene de kans gehad om de beelden nog eens te bekijken. Belangrijke wedstrijden worden hierdoor verpest. In de Serie A verwacht je dit niet. We moeten hoe dan ook vechten om in de competitie te blijven, maar dat willen we zelf in de hand hebben. We willen niet dat dit soort beslissingen ons lot bepaalt."