Minister Grapperhaus: ‘Dit is belachelijk gedrag, van een stelletje schoften’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 18:07 • Dominic Mostert

De supporters van Feyenoord die het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans op hun geweten hebben moeten stevig worden aangepakt, zo stelt Ferd Grapperhaus. De demissionair minister van Justitie en Veiligheid kondigt extra maatregelen aan. "Dit is belachelijk gedrag, van een stelletje schoften", aldus Grapperhaus tegenover RTL Nieuws.

"Het kan toch niet gebeuren dat je gewoon je werk doet en dat je op zo'n manier geconfronteerd wordt met criminelen die je bedreigen omdat je moet doen wat zij vinden. Daar is nul excuus en reden voor", reageert de minister. Hij noemt het gedrag van het kleine deel van de aanhang van Feyenoord 'echt over de schreef'. "We gaan hier echt stevig op inzetten. Ik kan daar nu nog niet op vooruitlopen, maar we gaan met de politie, het Openbaar Ministerie en de voetbalwereld in gesprek om voor een stevige aanpak te zorgen."

Het huis van Koevermans werd in september beklad met graffiti, terwijl er tevens stenen door de ruiten van de voordeur werden gegooid. Op de woning van Koevermans werd de tag RJK (Rotterdamse Jongeren Kern) achtergelaten, waarmee duidelijk leek uit welke hoek de actie komt. De directeur van Feyenoord deed aangifte, zo bevestigde de Rotterdamse politie. Het was niet voor het eerst dat Koevermans thuis lastig werd gevallen. In juni kreeg hij ook al 'bezoek' van ontevreden supporters van de club. De incidenten leken gerelateerd aan de woede over de plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord.

Feyenoord meldde woensdagochtend dat Koevermans ‘na een reeks van incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin’. "Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart", zei Koevermans op de website van Feyenoord. "Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen."