Ajax maakt woensdagavond belangrijke contractverlenging officieel

Woensdag, 27 oktober 2021 om 17:05 • Laatste update: 17:12

Edson Álvarez zet woensdagavond officieel zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax, zo melden diverse media. Het vorige contract van de 24-jarige Mexicaanse middenvelder liep nog door tot medio 2024 en wordt met één jaar verlengd. Voor Álvarez is het een beloning voor zijn ontwikkeling tot onbetwiste basisspeler in het elftal van Erik ten Hag.

Ajax nam Álvarez in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van Club América. De controlerende middenvelder, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, kende een moeizame start in Amsterdam. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe en was was in Nederland ver verwijderd van zijn vriendin Sofia en dochter Valentina, omdat de verblijfsvergunningen van hen niet in orde kwamen. Een jaar geleden kon het gezin van Álvarez eindelijk overkomen en in die periode veroverde hij ook een basisplaats. Hij staat momenteel op 73 officiële wedstrijden voor Ajax in alle competities, waarin hij 6 keer trefzeker was.

Afgelopen zomer wilde Stade Rennes de 24-jarige controlerende middenvelder binnenhalen. De club uit de Ligue 1 legde een openingsbod van achttien miljoen euro neer en leek bereid om dat bedrag te verhogen naar twintig miljoen, bonussen en een percentage doorverkoop. Het vertrek van Álvarez was voor directeur spelerszaken Marc Overmars onbespreekbaar. Het bod werd geweigerd en daar legde de Mexicaan zich bij neer. "Ajax wil niet dat ik naar Frankrijk vertrek", zei Álvarez in augustus tegen Ajax TV. "Maar ik wil ook graag hier blijven."

Álvarez liet vorige week tegenover De Telegraaf al weten dat een contractverlenging in de maak was. “Het is geen geheim meer dat Ajax en ik dat allebei heel graag willen. Ik hoop zo snel mogelijk mijn handtekening te zetten, want we zijn eruit. De puntjes moeten alleen nog op de i worden gezet.” Ajax-trainer Erik Ten Hag gaf in aanloop naar het gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund (4-0) aan blij te zijn met de vijftigvoudig Mexicaans international. “Hij brengt positioneel heel veel voor de ploeg, zorgt voor de verdedigende organisatie en gaat ook steeds beter voetballen. De eerste aannames en het spel vooruitbrengen, gaan hem steeds beter af. Hij maakt grote stappen.”