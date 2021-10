Gerard Piqué schrijft prachtige woorden over coming out van Cavallo

Woensdag, 27 oktober 2021 om 16:18

De coming out van Joshua Cavallo als homoseksueel leidt tot veel steunbetuigingen in de voetbalwereld en daarbuiten. Zo kan de 21-jarige vleugelverdediger annex middenvelder van het Australische Adelaide United rekenen op mooie woorden van Barcelona-verdediger Gerard Piqué en oud-spits Gary Lineker. Cavallo is voor zover bekend de eerste actieve voetballer op het hoogste niveau die er openlijk voor uitkomt homoseksueel te zijn.

“Hallo iedereen, ik moet iets persoonlijks met jullie delen. Ik ben profvoetballer én homoseksueel”, begon Cavallo woensdag in een video, die door zijn club werd gedeeld. “Ik heb zes jaar met mijn homoseksualiteit geworsteld, maar ik ben blij dat ik dat nu achter me kan laten. De mensen die me kennen, weten dat ik iemand ben die gesteld is op zijn privé. Toen ik opgroeide, had ik het gevoel dat ik mezelf moest verstoppen. Omdat ik me schaamde. Ik was bang dat ik niet kon doen waarvan ik houd én tegelijkertijd homoseksueel kon zijn. Ik verstopte wie ik echt was, om de droom na te jagen die ik als kind had. Het voelde nooit reëel dat ik kon voetballen en gelijk behandeld zou worden.”

Op Twitter verschijnen veel reacties op de coming out van Cavallo. Zo bedankt Piqué de Australiër voor zijn moedige keuze. "Ik heb niet het genoegen om je persoonlijk te kennen, maar ik wil je bedanken voor deze stap die je zet", aldus de verdediger van Barcelona. "De voetbalwereld ligt ver achter en jij helpt ons vooruit."

Tweede Kamerlid Rob Jetten, die zelf homoseksueel is, is ook geraakt door de coming out van de profvoetballer. De politicus hoopt dat Cavallo een voorbeeld voor vele jonge voetballers is.

BBC-presentator en oud-aanvaller Gary Lineker heeft eveneens mooie woorden over voor de speler van Adelaide United. "Het is absurd dat uit de kast komen een moedig iets is in voetbal", aldus de oud-aanvaller. "Toch is het zo, en ik heb veel bewondering voor Josh omdat hij een pad bewandelt dat hopelijk vele anderen zullen volgen. Ik weet zeker dat de overweldigende meerderheid van voetballiefhebbers hem zullen steunen en de angst zullen wegnemen die anderen misschien hebben.”

Arsenal bedankt Cavallo voor zijn ‘kracht en dapperheid’. "Je bent een inspiratie voor miljoenen", schrijven the Gunners "Iedereen verdient het recht om zichzelf te zijn. De voetbalwereld is een betere plek vandaag, dankzij jou."

Liverpool refereert toepasselijk aan zijn clublied: ‘You’ll never walk alone'.

Ook de John Blankenstein Foundation reageert enthousiast op de coming out van Cavallo. "Wij ontvangen het als een heel blij bericht", zegt voorzitter Karin Blankenstein van de stichting, die zich hardmaakt voor acceptatie van lhbtiq+-ers in de sport, woensdag tegen NU.nl. "Het is toch een stap in de goede richting. Het is weliswaar Australië en geen Europa, maar het is een jonge voetballer en zijn club reageert er heel goed op."