‘Grote spanningen in Barcelona: Schreuder botst met staf over Pedri’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 15:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:44

De terugslag die Pedri ondervindt met zijn hamstringblessure leidt tot grote spanningen binnen de technische en medische staf van Barcelona, zo weet AS. Op basis van meerdere getuigen schrijft de sportkrant dat Alfred Schreuder, de assistent-trainer van Ronald Koeman, vlak voor de ochtendtraining van dinsdag is gebotst met Juanjo Brau, het hoofd fysiotherapeuten van de club. "Getuigen bevestigen dat er sprake was van grote spanningen", aldus AS.

Pedri was op de weg terug van zijn hamstringkwetsuur, maar voelde tijdens de individuele training van afgelopen zondag plots weer pijn aan de spier, zo berichtte AS eerder al. Maandag werd een MRI-scan gemaakt, waaruit bleek dat de hamstring van de achttienjarige middenvelder nog altijd 'gevoelig' is. De verwachting is nu dat Pedri nog minimaal drie weken uitgeschakeld is en pas medio november, na de interlandbreak, weer kan spelen.

De tegenvaller leidt volgens AS dus tot een conflict binnen de technische en medische staf van Barcelona. Schreuder zou Brau in een pittige discussie hebben aangewezen als schuldige voor de terugslag die Pedri heeft gekregen. Het hoofd van de fysiotherapeuten was het daar niet mee eens en zou hebben gezegd dat Xavi Linde, de fysiotherapeut die Pedri begeleidt, zijn werk goed heeft gedaan. Joan Laporta, de president van Barça, zou overwegen om zich met de kwestie te gaan bemoeien en de kou uit de lucht te halen.

Koeman werd dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van woensdagavond tegen Rayo Vallecano gevraagd naar de blessure van Pedri. "We maken ons zorgen over de vele blessures", zei de trainer van Barcelona. "Waarschijnlijk gaat het langer duren met Pedri, maar we willen er geen datum opplakken. Dat doen we ook niet met de blessures van Ousmane Dembélé en Ronald Araújo."