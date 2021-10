‘De Ligt wordt door aflopende contracten optie in top van Premier League’

Matthijs de Ligt behoort tot de kandidaten om komende zomer de defensie van Chelsea te versterken, zo meldt Eurosport. The Blues hadden lang de hoop dat Antonio Rüdiger en Andreas Christensen hun aflopende contract zouden verlengen, maar een vertrek van het defensieve duo uit Londen lijkt steeds aannemelijker te worden. Ook Jules Koundé, die afgelopen zomer niet losgeweekt kon worden bij Sevilla, is nog altijd in beeld.

Chelsea maakte zich al grote zorgen of Rüdiger zijn toekomst aan de club wilde verbinden. De 28-jarige verdediger kan sinds kort rekenen op de serieuze belangstelling van Manchester City, dat de contractonderhandelingen met Chelsea scherp in de gaten houdt. Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus en Bayern München behoren ook tot het rijtje clubs dat interesse in Rüdiger heeft. De verwachting is dat hij Chelsea gaat verlaten en dat betekent dat de club serieus moet gaan nadenken over wie de Duitse verdediger gaat opvolgen.

Verwacht werd dat de gesprekken met Christensen eenvoudiger zouden verlopen, maar ook de Deen aarzelt nu over een nieuw contract. De 25-jarige centrumverdediger vraagt meer salaris dan aanvankelijk verwacht. De kans bestaat nog steeds dat Rüdiger en Christensen hun contract in de komende maanden alsnog verlengen, maar ondertussen kijkt Chelsea naar defensieve versterkingen om het duo eventueel op te volgen.

De koploper van de Premier League was afgelopen zomer al dicht bij het aantrekken van Koundé. De verdediger van Sevilla staat nog steeds op de radar van Chelsea, maar er staan inmiddels ook andere namen op de shortlist om de laatste linie van de ploeg van Thomas Tuchel te versterken. Thiago Silva en César Azpilicueta beschikken namelijk óók over aflopende contracten.

Chelsea is onder anderen geïnteresseerd in Matthijs de Ligt, maar de kosten voor de 22-jarige verdediger van Juventus worden als 'torenhoog' ingeschat. Bekend is dat De Ligt een ontsnappingsclausule heeft waardoor hij vanaf medio 2022 voor 150 miljoen euro kan vertrekken. Een alternatief voor de Oranje-international is Pau Torres, die een uitstekende indruk maakt bij Villarreal en inmiddels ook een vaste waarde is in het Spaanse nationale elftal.