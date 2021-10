Transfergekte rond Antony barst los

Fluminense heeft van Thiago Silva een transferdoelwit voor 2022 gemaakt. De verdediger van Chelsea kwam tot 143 optredens voor de Braziliaanse club voor hij in 2009 de overstap naar AC Milan maakte. (TMW)

Ook Bayern München en AS Monaco azen op de vleugelaanvaller van Ajax, die dit seizoen goed is voor vier doelpunten en twee assists.

Bojan Kovacevic is op de radar verschenen van Manchester City. Atalanta, Red Bull Salzburg, Girondins de Bordeaux en Parma hebben ook interesse om de tiener van het Servische FK Cukaricki te contracteren. (Mozzart Sport)

Bayern München heeft zich gemeld in de strijd om Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City heeft een aflopend contract en kan ook rekenen op de interesse van Barcelona en Liverpool. (Calciomercato)