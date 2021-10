Giorgio Chiellini onthult vleiende bijnaam voor Matthijs de Ligt

Woensdag, 27 oktober 2021 om 13:35 • Laatste update: 14:42

Giorgio Chiellini hoopt dat Matthijs de Ligt ook de komende jaren voor Juventus speelt. De 37-jarige verdediger van la Vecchia Signora richt zich daarvoor tot diens zaakwaarnemer Mino Raiola, die de afgelopen tijd hintte op een mogelijk vertrek van De Ligt. Chiellini is in de afgelopen anderhalf jaar enorm onder de indruk geraakt van zijn teamgenoot en heeft een opvallende bijnaam voor de 31-voudig international van het Nederlands elftal.

In een interview met DAZN geeft Chiellini aan blij te zijn met De Ligt. “Hij is erg sterk, ik noem hem Thor (een superheld uit de Marvel-films en ook bekend als dondergod in de Noordse en Germaanse mythologie, red.).” De aanvoerder van Juventus, die al sinds 2005 onder contract staat bij de club uit Turijn, durft de Nederlandse verdediger nog niet in een rijtje met grootheden van la Vecchia Signora te zetten. “Of hij een erfgenaam is van de BBC (Bonucci, Barzagli, Chiellini, red.)? Als Matthijs een Italiaan was geweest, was het makkelijker geweest om hem nog jaren voor de club te behouden.”

Chiellini doet daarom een beroep op De Ligt zijn zaakwaarnemer om de vijftien jaar jongere verdediger langer aan Juventus te binden. “Ik hoop dat Raiola het toestaat dat Matthijs nog een paar jaar in Turijn blijft. Hij heeft alles. Hij is 22 jaar oud, maar heeft de mentaliteit van een dertigjarige en wil elke dag beter worden”, aldus de regerend Europees kampioen. Chiellini is ook dit seizoen weer een vaste waarde bij Juventus, al kwam hij in de Champions League vooralsnog alleen zeven minuten tegen Chelsea (1-0 winst) in actie.

Raiola sloot in september in een groot interview in Tuttosport niet uit dat De Ligt vertrekt uit Turijn. Aan het einde van het seizoen treedt een ontsnappingsclausule in werking, waardoor de centrumverdediger voor 150 miljoen euro op te halen is. De ex-Ajacied bleef afgelopen zondag in de topper tegen Internazionale (1-1) negentig minuten op de bank. Juventus-trainer Massimiliano Allegri gaf tijdens de eerdere topduels met Napoli en AC Milan in het hart van de defensie ook al de voorkeur aan het koppel Chiellini en Leonardo Bonucci. De Italiaanse manager bevestigde dinsdag dat De Ligt woensdagavond wel aan de aftrap verschijnt tegen Sassuolo.