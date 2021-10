Grote woede om gedwongen vertrek Koevermans: ‘Intimidatie loont dus’

Het gedwongen vertrek van Mark Koevermans leidt tot boze en verontwaardigde reacties onder supporters en volgers van Feyenoord. De algemeen directeur maakte woensdag bekend per 1 december op te stappen vanwege langdurige, aanhoudende bedreigingen aan zijn adres. "Vanwege de bedreigingen van een aantal idioten die Feyenoord kapotmaken", schrijft journalist Diederik de Groot op Twitter. "Koevermans bedankt, shame on you idioten."

Feyenoord meldde woensdagochtend dat Koevermans ‘na een reeks van incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin’. "Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart", zegt Koevermans op de website van Feyenoord. "Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen."

Reactie van de KNVB

Ook de KNVB heeft inmiddels een statement gegeven over het opstappen van Koevermans. "Als een bestuurder om die reden opstapt, is dat op de eerste plaats dieptreurig voor hem en zijn omgeving", zo schrijft directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. "We hebben deze collega-bestuurder om die reden vanochtend al van ons medeleven op de hoogte gesteld."

"Op de tweede plaats treft dit ook ons voetbal", vervolgt Van Leeuwen. "In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan. Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine, maar in hun gedrag hardnekkige delen van het publiek zich ernstig misdragen, met name aan het adres van andere supporters, bestuurders en voetballers. In stadions, op internet, rond wedstrijden en zelfs op plaatsen ver van stadions en op dagen dat er niet gevoetbald wordt."

De KNVB heeft de overheid benaderd voor hulp. "Dit moet stoppen", stelt Van Leeuwen. "Ik ben er als directeur betaald voetbal meer dan blij mee dat de overheid samen met ons op snelle en stevige maatregelen zint. Er is daarover vandaag al contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie."

Reactie van de gemeente Rotterdam

Ook de gemeente Rotterdam reageert woensdag geschrokken op het vertrek van Koevermans. "Het blijft een kwalijke en verdrietige zaak dat een persoon zich, door intimidatie en bedreigingen, genoodzaakt voelt om zijn functie neer te leggen", zegt de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (Grote Projecten). "Ik spreek mijn waardering uit voor de manier waarop hij de afgelopen periode onder intense en moeilijke omstandigheden heeft gewerkt."

Reacties op Twitter

Op Twitter reageren bekende en minder bekende supporters van Feyenoord woedend op het ontslag van Koevermans. "Ongelofelijk", laat politiek verslaggever en Feyenoord-fan Thomas van Groningen weten. "Om je kapot voor te schamen", schrijft journalist Adri Vermaat, die de club al meer dan een halve eeuw volgt en ook uithaalt naar de KNVB. "De KNVB heeft nooit steun betuigd aan Koevermans en anderen toen zij verbaal en fysiek werden belaagd en bedreigd. Het statement ‘Het moet stoppen’ duidt hierom op vergaande hypocrisie."

Ongelofelijk. Koevermans vertrekt vanwege zorgen om ‘de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin’ na een reeks van incidenten. https://t.co/Tv1Xyr9MmS — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) October 27, 2021

#Feyenoord Met dank aan dat deel van de ‘supporters’ dat zich voor dit ‘heugelijke’ nieuws kapot moet schamen. https://t.co/ZKZsEdm4Zl — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) October 27, 2021

Het is gewoon terreur. En kom niet met vergoeilijkende praatjes in de comments want dan kun je me beter ontvrienden/niet meer volgen. Je kunt alles van de bestuurder Koevermans vinden maar dit is simpelweg gewoon terrorisme. Niet meer, niet minder. — Jeroen Koot (@KootJeroen) October 27, 2021

Intimidatie loont dus. Een groep bestuurders wordt in NL het werk zodanig onmogelijk gemaakt door een stel eencelligen, dat ze omwille van hun gezin ervoor kiezen om hun baan op te geven. De overheid faalt hier in haar primaire taak om burgers te beschermen #Koevermans #Feyenoord pic.twitter.com/BQ3PMRTiaj — Maarten van Nieuw Amerongen (@maartenvna) October 27, 2021