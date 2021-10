Schrik in Barcelona: Ansu Fati moet afhaken met nieuwe knieproblemen

Woensdag, 27 oktober 2021 om 11:55 • Laatste update: 11:57

Ronald Koeman kan woensdagavond in de competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano niet beschikken over Ansu Fati, zo meldt Barcelona via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller staat voor onbepaalde tijd aan de kant vanwege een knieblessure. Voor Koeman is het een volgende domper, aangezien ook Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araújo en Ousmane Dembélé ontbreken door blessures.

Fati raakte vorig jaar ook al zwaar geblesseerd aan zijn knie en was toen meer dan tien maanden uit de roulatie. Het Spaanse toptalent luisterde eind september tegen Levante (3-0 winst) zijn langverwachte rentree op met een doelpunt. Hierna was hij ook in het LaLiga-duel met Valencia (3-1 winst) trefzeker. Fati behoorde tot de wedstrijdselectie voor het treffen met Rayo Vallecano van woensdagavond om 19.00 uur, maar Barcelona laat nu weten dat de aanvaller niet inzetbaar is door pijn aan zijn rechterknie.

?? The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Door de blessure van Fati stroomt de ziekenboeg van de Catalanen alsmaar voller. Frenkie de Jong moest zich zondag in de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) na 77 minuten laten vervangen vanwege een hamstringblessure. Ook Araújo ondervindt hinder van zijn hamstring. De Uruguayaanse verdediger raakte begin oktober geblesseerd tijdens de interlandperiode. Tot slot kan Koeman ook nog steeds geen beroep doen op Pedri. De creatieve middenvelder maakte in het Champions League-duel met Benfica (3-0 verlies) zijn rentree na een spierblessure, maar kreeg vervolgens een terugslag. Volgens het Catalaanse Sport kan Barcelona Pedri na de interlandperiode in november weer terug op het veld verwachten.