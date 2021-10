Pogba maakt gehakt van ‘fake news’: ‘Grote leugens om headlines te maken’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 11:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:32

Paul Pogba meldt zich woensdagochtend op Twitter om zijn onvrede te uiten over 'fake news' in de Engelse kranten. Volgens de 28-jarige middenvelder van Manchester United klopt er niets van de berichtgeving van The Sun over zijn persoon. Pogba zou zijn manager Ole Gunnar Solskjaer hebben genegeerd bij de pijnlijke afstraffing tegen Liverpool (0-5) afgelopen zondag.

Pogba begon zondag op de bank in de desastreus verlopen topwedstrijd en was daar volgens The Sun furieus over. De middenvelder werd in de rust ingebracht bij een 0-4 achterstand en moest tot overmaat van ramp binnen een kwartier met rood van het veld vanwege een harde tackle op Naby Keïta. Volgens de boulevardkrant weigerde Pogba na afloop te spreken met Solskjaer en heeft hij bovendien alle gesprekken met United over een nieuw contract opgeschort. Zijn verbintenis loopt aan het eind van het seizoen af, waardoor een transfervrij vertrek voor de deur staat.

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

De lezing van The Sun klopt volgens Pogba van geen kant. Op Twitter plaatst hij het betreffende nieuwsartikel met daarbovenop de grote letters: 'fake news'. "Grote leugens om koppen te maken", luidt het bijschrift van de Fransman, die volgens hetzelfde artikel ook een hand zou hebben gehad in het ontslag van José Mourinho in 2018. Ook met de Portugese manager zou Pogba een slechte verstandhouding hebben gehad bij United.