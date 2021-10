‘PSG-speler in zijn auto bij het stoplicht beroofd van portemonnee’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 11:02 • Laatste update: 11:45

Een niet nader genoemde speler van Paris Saint-Germain is dinsdagavond beroofd van zijn portemonnee, zo melden Le Point en Le Parisien. Hij moest in het Bois de Boulogne, een groot stadspark aan de westkant, stoppen voor een rood licht, waarna een prostituee van de gelegenheid gebruik maakte door in te stappen. Daarbij is de speler van PSG uiteindelijk van zijn portemonnee bestolen.

De speler in kwestie moest op de Allée de la Reine-Marguerite - een weg die recht door het Bois de Boulogne loopt - stoppen voor een rood licht. Het grote park aan de westkant van Parijs staat bekend als een beruchte hotspot voor prostituees. De telefoon en de portemonnee van de speler zouden in het zicht op de bijrijdersstoel hebben gelegen en dat werd klaarblijkelijk gezien, want er werd van de gelegenheid gebruikgemaakt toen de auto halt moest houden voor rood licht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De prostituee stapte in en pakte de telefoon en portemonnee van de speler. Hij zou zijn telefoon terugkrijgen als hij zijn belager op een aangewezen plek zou afzetten. Le Parisien schrijft dat de PSG-speler geen andere keuze had dat te doen, waarna hij zijn telefoon terugkreeg en werd beroofd van zijn portemonnee. Rond acht uur ‘s avonds werd de politie gebeld en is er aangifte gedaan. De schade van de diefstal valt relatief mee, want die wordt geschat op tweehonderd euro.