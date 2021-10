‘Inter wil in januari al alternatief voor Denzel Dumfries binnenhalen’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 10:10

Bij Internazionale is men voorlopig nog niet helemaal overtuigd van Denzel Dumfries. La Gazetta dello Sport schrijft dat de regerend kampioen van Italië de vleugelverdediger zeker nog niet afschrijft, maar wel van plan is om in de winterse transferwindow een alternatief voor hem binnen te halen. De Italiaanse sportkrant meldt dat Nahitan Nández er nog altijd uitstekend op staat bij de beleidsbepalers in Milaan.

Dumfries - afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro overgenomen van PSV - groeide afgelopen zondag uit tot de schlemiel bij Inter in de thuiswedstrijd tegen juventus. De Oranje-international werd door trainer Simone Inzaghi binnen de lijnen gebracht om de 1-0 voorsprong over de streep te trekken, maar veroorzaakte kort voor het einde een strafschop en zag Paulo Dybala daardoor vanaf elf meter voor de gelijkmaker tekenen. La Gazzetta dello Sport schrijft dat er bij Inter inmiddels voorzichtig verder wordt gekeken voor de middellange termijn.

Inter nam afgelopen zomer afscheid van Achraf Hakimi, die voor zestig miljoen euro werd overgenomen door PSG. Dumfries werd binnengehaald om dat gat op te vullen, maar vooralsnog krijgt Matteo Darmian over het algemeen de voorkeur van Inzaghi. De voormalig PSV'er speelde tot nu toe elf wedstrijden, waarvan vier als basisspeler. La Gazzetta dello Sport trekt voorzichtig de vergelijking tussen Dumfries en Valentino Lazaro. De Oostenrijkse vleugelverdediger werd in de zomer van 2019 voor 22 miljoen euro overgenomen van Hertha BSC, kreeg in een handvol wedstrijden de kans, overtuigde niet en vertrok na een halfjaar op huurbasis naar Newcastle United. Lazario speelt inmiddels op huurbasis voor Benfica.

La Gazzetta dello Sport benadrukt dat het nog niet zo ver is, maar dat Inter zich wel beraadt op versterkingen voor de winterse transferwindow. De voornaamste kandidaat zou Nández zijn. De Uruguayaanse flankspeler speelt sinds 2019 voor Cagliari, dat zeventien miljoen euro naar Boca Juniors voor hem overmaakte. Inter was al eerder in de markt voor Nández, die op Sardinië nog vastligt tot medio 2024. Er zou echter een afspraak bestaan tussen Nández en Cagliari die een transfer voor hem mogelijk moet kunnen maken.

Ook de naam van Bartosz Bereszynski wordt momenteel in verband gebracht met Inter. De 29-jarige Poolse rechtsback speelt sinds januari 2017 in het shirt van Sampdoria, dat een kleine twee miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Legia Warschau. De 38-voudig international van Polen heeft in Genua nog een contract tot medio 2023.