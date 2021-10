Lucas Hernández ontkomt in hoger beroep aan gevangenisstraf

Woensdag, 27 oktober 2021 om 10:01 • Laatste update: 10:24

Lucas Hernández hoeft niet de gevangenis in, zo melden verschillende Spaanse media. Een provinciaal gerechtshof in Madrid de 25-jarige verdediger van Bayern München in hoger beroep in het gelijk gesteld. Hernández werd eerder deze maand gesommeerd zich in Spanje te melden om een gevangenisstraf van zes maanden uit te zitten, nadat hij een contactverbod zou hebben overtreden.

De provinciale rechtbank in Madrid heeft Hernández wel een voorwaardelijke straf opgelegd. Als hij binnen vier jaar opnieuw de feit in gaat, moet hij alsnog een gevangenisstraf uitzitten. Tegelijkertijd moet Hernández een boete van totaal 96.000 euro - 400 per dag, verspreid over 240 dagen - betalen. De Frans international hoeft op dit moment echter niet de cel in, waar het de afgelopen maand nadrukkelijk naar uitzag.

Het strafdossier van de 29-voudig Frans international loopt sinds 3 februari 2017, toen hij en zijn huidige vrouw Amelia de la Osa Lorente in het openbaar slaags raakten. Hernández zou zijn partner letsel hebben toegebracht aan haar rechterarm, ribben, lippen en rug. Zelf zou hij door zijn partner met sleutels in het gezicht zijn gekrast. De rechter legde ze allebei een taakstraf van 31 dagen op en verbood ze om in de eerstvolgende zes maanden contact met elkaar te leggen. Op dat moment speelde Hernández bij Atlético Madrid.

Een paar maanden later gingen ze echter samen op huwelijksreis naar Miami. Bij terugkeer op luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas werden de twee betrapt. Hernández werd tijdelijk vastgehouden, maar uiteindelijk vrijgelaten. Een Spaanse aanklager eiste evenwel een gevangenisstraf van een jaar voor Hernández en daar is de rechter in meegegaan. De advocaat van Hernández wilde dat die straf werd omgezet in een taakstraf, maar kreeg nul op het rekest, omdat Hernández zijn eerste taakstraf van 31 dagen in eerste instantie ook niet had voltooid.

Omdat dat verzoek niet werd toegekend, moest de centrumverdediger zich op 19 oktober melden in Madrid en mocht hij een gevangenis selecteren waarin hij de straf kan uitzitten. Hernández tekende hoger beroep aan, dat diende bij een provinciaal gerechtshof. In deze beroepszaak is uiteindelijk besloten is nu dus besloten dat Hernández niet de gevangenis in hoeft.