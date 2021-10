‘Bayern weigert 20 miljoen per jaar te betalen: transfervrij vertrek dreigt’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 09:00 • Chris Meijer

Het heeft er alle schijn van dat Kingsley Coman in de zomer van 2023 transfervrij gaat vertrekken bij Bayern München. De 25-jarige Franse vleugelaanvaller onderhandelt al een tijdje met der Rekordmeister over een nieuwe verbintenis, maar blijft vasthouden aan een salariseis van twintig miljoen euro per jaar. Bayern weigert dat te betalen, waardoor het niet voor de hand ligt dat beide partijen er nog uit gaan komen.

Sport Bild schrijft dat Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Coman, inmiddels aanstuurt op een transfervrij vertrek. Als hij in 2023 gratis van club wisselt, kan er namelijk een forse tekenbonus opgestreken worden. Coman strijkt momenteel acht miljoen euro per jaar op bij Bayern, maar wil fors meer gaan verdienen. Eerder werd gemeld dat het salaris van Leroy Sané (circa achttien miljoen euro per jaar) de reden was voor de entourage van Coman om hoog in de boom te gaan zitten in de onderhandelingen over een nieuw contract.

De door Paris Saint-Germain opgeleide Coman speelt sinds 2015 voor Bayern, nadat hij eerst op huurbasis en twee jaar later definitief werd overgenomen van Juventus. Coman was voorlopig goed voor 42 doelpunten en 50 assists in 207 officiële wedstrijden voor Bayern. Dit seizoen speelde hij mede door een operatie vanwege een lichte hartritmestoornis pas zeven officiële duels. Er werd eerder al nadrukkelijk gespeculeerd over een overstap van Coman naar Engeland, waar onder meer Chelsea en Manchester United belangstelling zouden hebben. De eisen van de 34-voudig Frans international zouden te gortig zijn voor Liverpool.

Waar de onderhandelingen met Coman uiterst stroef lopen, heeft Bayern in de gesprekken met Serge Gnabry volgens Sport Bild wel reden tot optimisme. De 26-jarige vleugelaanvaller verdient momenteel tien miljoen euro per jaar, maar wil vijftien miljoen euro gaan opstrijken na het ondertekenen van een nieuwe verbintenis. Ondanks dat er geen snel akkoord wordt verwacht, gaat men ervan uit dat Gnabry en Bayern er wel uitkomen. Het contract van de 31-voudig Duits international loopt eveneens in de zomer van 2023 af.