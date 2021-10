‘Ole Gunnar Solskjaer krijgt van spelers verwijt over Harry Maguire’

Woensdag, 27 oktober 2021 om 07:01 • Chris Meijer • Laatste update: 07:27

Ole Gunnar Solskjaer heeft voorlopig het vertrouwen behouden als manager van Manchester United, maar het is maar de vraag hoe lang de baan van de Noor nog veilig is. The Times brengt de nodige details naar buiten over de onvrede binnen de spelersgroep, die werd geventileerd na een teambespreking na de 4-2 nederlaag tegen Leicester City van vorige week. Daarbij zou onder meer zijn afgevraagd waarom Solskjaer Harry Maguire al zo snel aanvoerder heeft gemaakt.

De selectie van Manchester United ging twee dagen na de nederlaag tegen Leicester City om tafel om de lucht te klaren. Solskjaer vroeg zijn spelers wat er moest gebeuren om de slechte reeks te doen omkeren en kreeg vervolgens de nodige kritiek voor zijn kiezen. Een niet door The Times nader genoemde speler plaatste zijn vraagtekens bij het besluit van Solskjaer om Maguire slechts zes maanden na zijn komst van Leicester City (voor 87 miljoen euro in 2019) al aanvoerder te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er worden tevens vraagtekens geplaatst bij het selectiebeleid van Solskjaer, die volgens spelers steevast verzuimt om tegenvallend presterende spelers te passeren. Spelers die goed presteren op de training zouden onder de Noorse oefenmeester tevens te weinig beloond worden in de vorm van een basisplaats. Tegelijkertijd verweten de spelers elkaar te weinig motivatie te tonen op de trainingen. The Athletic schreef eerder al dat de spelers van Manchester United Solskjaer niet het tactisch vermogen toedichten van bijvoorbeeld Thomas Tuchel, Josep Guardiola en Jürgen Klopp.

Ondanks dat op de nederlaag tegen Leicester City een beschamend verlies tegen Liverpool (0-5) volgde, gaat de clubleiding van Manchester United Solskjaer voorlopig nog niet ontslaan. Dat is volgens The Sun mede te danken aan Sir Alex Ferguson, die dinsdag naar trainingscomplex Carrington ‘racete’ om Solskjaer te steunen tijdens het crisisberaad. Toch ligt er volgens de Engelse boulevardkrant wel reeds een vierkoppige shortlist voor de opvolging van Solskjaer, met de namen van Antonio Conte, Zinédine Zidane (beide clubloos), Brendan Rodgers (Leicester City) en Erik ten Hag (Ajax) erop. Al achtte transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder de kans klein dat Ten Hag Ajax zou verlaten voor Manchester United.

Solskjaer zou nog drie wedstrijden hebben om zijn baan te redden. Manchester United neemt het komende zaterdag in Londen op tegen Tottenham Hotspur. Vervolgens wacht op dinsdag een uitwedstrijd tegen Atalanta in de groepsfase van de Champions League, waarna vier dagen later een thuiswedstrijd tegen Manchester City op het programma staat. Manchester United wist de laatste drie Premier League-wedstrijden niet te winnen en heeft na negen wedstrijden al een achterstand van acht punten op koploper Chelsea.