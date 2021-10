NAC Breda via prachtgoal en strafschoppen voorbij VVV-Venlo

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 23:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:56

NAC Breda heeft dinsdagavond de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Edwin de Graaf kwam tegen VVV-Venlo in de eerste helft op achterstand door een prachtige treffer van Yannick Leliendal, maar maakte die achterstand in het tweede bedrijf goed door een even zo fraaie goal van invaller Thom Haye. Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen, waarin de Bredanaars te sterk bleken.

Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen NAC en VVV in competitieverband in 2-2. Dinsdagavond moesten de Bredanaars het stellen zonder Haye, die wegens liesklachten op de reservebank begon. De eerste speldenprikjes werden uitgedeeld door de thuisploeg. Een schot van Kaj de Rooij kon ternauwernood worden geblokt door een VVV-verdediger, waarna Ralf Seuntjens in de korte hoek de benen van doelman Vito van Crooij vond. De spits probeerde het met een vlammend schot op aangeven van Boris van Schuppen, maar was ongelukkig in de afronding.

Het initiatief in het eerste bedrijf lag duidelijk bij NAC, dat in de persoon van Van Schuppen de paal raakte na een klein half uur spelen. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Leliendal stoomde op aan de linkerkant van het veld en haalde van grote afstand doeltreffend uit in de linkerkruising: 0-1. Aan het begin van de tweede helft bracht De Graaf onder meer Odysseus Velanas binnen de lijnen en zag hoe zijn middenvelder na driekwart wedstrijd de gelijkmaker op het hoofd had. Volledig vrij gelaten trof hij echter de vuisten van Van Crooij, die een duidelijke sta-in-de-weg bleek voor de Bredanaars.

Hoewel VVV zich hoofdzakelijk beperkte tot verdedigen, kreeg de ploeg van Jos Luhukay een kwartier voor tijd wel de uitgelezen mogelijkheid om het duel in het slot te gooien. Joeri Schroijen profiteerde van knullig balverlies aan de zijde van NAC en genoot een vrije doortocht richting Nick Olij, maar moest toezien hoe de goalie van NAC redding bracht met zijn linkerarm. Ook op een inzet van dichtbij van Sven Braken had Olij een knappe redding in huis. NAC poogde met een slotoffensief een gelijkmaker te forceren en werd beloond via Haye, die een kopie in huis had van de treffer van Leliendal: 1-1.

Ook in de verlenging waren de beste kansen voor NAC. Een schot van Haye miste richting en een fraaie poging van invaller Moïse Adiléhou belandde op de rechterpaal. Toen ook Velanas zijn kopbal gestopt zag worden, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek NAC te sterk. Brian Koglin en Kees de Boer werden de schlemiel aan de zijde van VVV door als enige hun strafschop te missen. Beide keren lag Olij in de weg.