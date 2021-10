Arnaut Danjuma blijft scoren en redt Villarreal in minuut 95

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 23:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:42

Arnaut Danjuma heeft Villarreal dinsdagavond op de valreep een punt bezorgd in LaLiga. De aanvaller nam diep in de extra tijd de gelijkmaker in het thuisduel met Cádiz voor zijn rekening: 3-3. Het was voor de Oranje-international, die twee weken geleden ook scoorde in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar (6-0), zijn zesde doelpunt voor het team van trainer Unai Emery. Daar had Danjuma slechts twaalf duels voor nodig.

Villarreal had in de eerste helft weliswaar 75 procent balbezit, maar had tegelijkertijd geen grip op Anthony Choco Lozano. De aanvaller van de bezoekers sloeg tweemaal in de eerste helft toe: na een kwartier spelen en op slag van rust, enkele minuten na de 1-1 van Pau Torres. Lozano completeerde na 52 minuten spelen zijn hattrick door na een razendsnelle aanval ook de 1-3 voor zijn rekening te nemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Villarreal drong aan en was via een verwoestend schot van Samu Chukwueze op de lat dicht bij de 2-3. Het was uiteindelijk Boulaye Dia die een belangrijke rol in de comeback van de thuisploeg speelde. De invaller zorgde tien minuten voor tijd na een voorzet van Serge Aurier bij de eerste paal voor de 2-3 en in de extra tijd kopte hij de bal goed door richting Danjuma. De aanvaller mikte de bal uit een moeilijke hoek diagonaal achter doelman Jeremías Ledesma. Daarmee voorkwam hij de derde competitienederlaag op rij.