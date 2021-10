AC Milan grijpt koppositie na beste seizoensopening sinds 1954/55

Dinsdag, 26 oktober 2021

AC Milan heeft dinsdagavond ternauwernood de koppositie in de Serie A weten te veroveren. In een gelijk opgaand duel met nummer dertien Torino had de ploeg van Stefano Pioli uiteindelijk voldoende aan een opvlieging van Olivier Giroud: 1-0. Met name in de tweede helft hadden i Rossoneri moeite om de drie punten in eigen huis te houden. Milan komt door de zege op 28 punten en daarmee voorbij aan Napoli, dat op drie punten volgt en donderdag aantreedt tegen Bologna.

Het puntverlies van directe concurrent Napoli afgelopen zondag (0-0 bij AS Roma) maakte de Milanezen enkel op doelsaldo geen koploper. Er was dus werk aan de winkel tegen de ploeg die in het seizoen 1984/85 voor het laatst had gewonnen in het Giuseppe Meazza. Al na dertien minuten had Giroud de bal in het net liggen. Een hoekschop van Sandro Tonali werd met het hoofd verlengd door Rade Krunic en als een spits betaamt liep de Fransman de bal bij de tweede paal binnen. 1-0 was ook de ruststand; een waar Pioli niet mee kon leven. De oefenmeester bracht Theo Hernández voor Pierre Kalulu en Simon Kjaer voor aanvoerder Alessio Romagnoli.

Altijd op de goede plek: Olivier Giroud! ?? Via de Franse goalgetter komt Milan binnen het kwartier aan de leiding ????#ZiggoSport #SerieA #MilanTorino pic.twitter.com/LVyItEYYuB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2021

De tactische zet pakte verkeerd uit, daar het Torino was dat het betere van het spel had na de thee. Grote kansen bleven echter aan beide kanten uit. Vanuit het niets kreeg invaller Ismael Bennacer ineens de bal gevaarlijk voor zijn voeten, maar hij werd knullig in de weg gelopen door ploeggenoot Giroud. Aan de overkant kreeg Antonio Sanabria een gigantische mogelijkheid op de gelijkmaker; Ciprian Tatarusanu zorgde ervoor dat zijn coach opgelucht kon ademhalen.

Pioli bracht in de absolute slotfase Ibrahimovic voor Giroud nog om de overwinning definitief over de streep te trekken, maar het waren de bezoekers die nog een keer gevaarlijk werden. Nota bene doelman Vanja Milinkovic-Savic kreeg het hoofd echter niet tegen de bal, waardoor de punten in Milaan bleven. Het is voor het eerst sinds het seizoen 1954/55 dat Milan negen van de eerste tien duels in de Serie A weet te winnen. Destijds leverde het de club de landstitel op.