Oranjevrouwen worstelen zich naar moeizame zege in WK-kwalificatie

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 22:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:12

De Oranjevrouwen hebben de WK-kwalificatiereeks met een uitoverwinning op Belarus hervat. De ploeg van bondscoach Mark Parsons was dinsdagavond in het ijskoude Minsk met 0-2 te sterk voor de nummer 53 van de wereldranglijst. Parsons koos onder meer voor Jill Roord in de spits als vervanger van de afwezige Vivianne Miedema, die rust kreeg vanwege haar drukke schema. Daniëlle van de Donk stondaan de rechterflank, Victoria Pelova maakte haar basisdebuut en Merel van Dongen was de linksachter.

De eerste helft van de Oranjevrouwen bood stof tot nadenken, vooral voor Parsons. Nederland creëerde maar een handvol kansen tegen Belarus en wist deze ook niet om te zetten in doelpunten, waardoor na 45 minuten spelen een doelpuntloze ruststand op het scorebord in Minsk stond. De Oranjevrouwen begonnen met een veel te laag tempo en een slordige passing niet al te best aan de WK-kwalificatiewedstrijd. Toch hing de 0-1 enigszins in de lucht toen een kopbal van Roord op het dak van het doel belandde en een inzet van Lieke Martens, na een flater van keeper Nataliya Voskobovich, van de lijn werd gehaald.

71' DOELPUNT Het duurde even, maar eindelijk heeft Nederland het net weten te vinden. Lieke Martens schiet Oranje op voorsprong tegen Wit-Rusland.#wruned pic.twitter.com/zlhaGTXkDP — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 26, 2021

Pas halverwege de eerste helft slaagden de Oranjevrouwen er weer in om een goede aanval op te zetten, maar de poging van Martens werd gekraakt. Een kleine tien minuten later lag de bal wel achter Voskobovich. Jackie Groenen schoot de bal in een leeg doel nadat Daniëlle van de Donk een kopduel van Voskobovich had gewonnen, maar scheidsrechter Araksya Saribekyan nam de keeper in bescherming. Vlak voor rust liet Martens na om een vloeiende aanval van de Oranjevrouwen te verzilveren. Haar inzet ging hoog over.

De Oranjevrouwen kwamen sterk uit de kleedkamer, mede vanwege de entree van een gretige Joëlle Smits in de plaats van Pelova. Na een uur spelen zakte het spel van de Oranjevrouwen echter naar een bedenkelijk niveau en kon alleen Smits zich aan malaise onttrekken. Het team van Parsons kwam twintig minuten voor tijd toch op 0-1. Na een afgeslagen hoekschop kreeg Martens via Merel van Dongen de bal voor haar rechterbeen en daarmee haalde ze verwoestend uit.

75' DOELPUNT



En dan staat het ook ineens 2-0 voor Nederland. Daniëlle van de Donk kopt keurig binnen ??#wruned pic.twitter.com/rV8LTdYyq4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 26, 2021

Nederland kwam luttele minuten later ook nog op 0-2: Daniëlle van de Donk scoorde fraai met het hoofd na een afgemeten voorzet van Smits bij de eerste paal. Nederland versterkte met de zege in Minsk de koppositie in Groep C van de WK-kwalificatie. Na vier wedstrijden heeft de ploeg van Parsons tien punten. Vorige maand begon Nederland de WK-kwalificatie met een 1-1 tegen Tsjechië, dat over een maand weer de tegenstander is.