Amateurs zetten FC Dordrecht en FC Eindhoven voor schut in bekertoernooi

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 21:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:11

FC Dordrecht en FC Eindhoven zijn na de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker al klaar. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie lieten zich dinsdagavond te kijk zetten door respectievelijk SV Spakenburg en DVS’33 Ermelo. Een B-elftal van Roda JC Kerkrade zette tegelijkertijd met veel moeite FC Den Bosch opzij, terwijl MVV Maastricht zich niet liet verrassen door ACV Assen.

SV Spakenburg - FC Dordrecht 3-0

Het team van Michele Santoni wacht al ruim twee maanden op een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie en dinsdag ging het ook helemaal mis in Spakenburg. Na drie minuten stond het al 1-0 door een doelpunt van Ravelino Junte. In de laatste vijf minuten van de eerste helft betekenden een van richting veranderd schot van Yannick Zeeman en een droge inzet van Frank Schilder na een corner de 2-0 en de 3-0. De bezoekers hadden in de tweede helft veelvuldig balbezit, maar slaagden er niet in om gevaarlijk te worden en het bekerduel nog enigszins spannend te maken.

DVS ’33 Ermelo - FC Eindhoven 2-1

De huidige nummer zes van de Derde Divisie Zaterdag kreeg één kans en die was gelijk raak. Een hoge bal belandde bij Benjamin Roemeon, die het leer controleerde en laag langs Nigel Bertrams schoof: 1-0. De Eindhovense bezoekers wisten zich geen antwoord en kregen er twee minuten na rust zelfs nog een om de oren. Het was opnieuw Roemeon die zich langs de vijandige verdediging wurmde en het thuispubliek voor de tweede keer die avond in extase bracht. Een stunt was in de maak en in plaats van dat de ploeg van Rob Penders nog gevaarlijk werd, kwam gevierde man Roemeon zelfs nog dicht bij een derde treffer. Die bleef echter uit. Diep in de extra tijd bepaalde Jasper Dahlhaus toch nog de eindstand.

ACV Assen - MVV Maastricht 0-3

Niet lang nadat de rookwolken van het supportersvuurwerk waren opgetrokken, ontstond er ook vuurwerk óp het veld. MVV-spits Mart Remans had de bal er na negentien minuten al tweemaal in liggen: de eerste krulde hij mooi in de verre hoek, de tweede verraste keeper Enver Spijodic in de korte hoek. De debuterende sluitpost Romain Matthys moest enkele keren ingrijpen op offensieven van de Assenaren voordat Sven Blummel een grote kans op de 0-3 miste. De overwinning van de Maastrichtenaren kwam in het restant van de wedstrijd niet echt meer in gevaar en in de blessuretijd maakte Remans nog zijn hattrick compleet. Het was voor MVV de eerste bekerzege sinds 2014.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 2-1

Jurgen Streppel stuurde tegen Den Bosch een B-team het veld in. Liefst acht vaste krachten kregen rust, maar de tweede keus kon in de eerste helft allerminst overtuigen. Roda speelde erbarmelijk voetbal en kwam na 38 minuten op achterstand toen Roy Kuijpers bij zijn tegenstander wegsloop en een vrije trap verlengde: 0-1. Na nog geen uur spelen kwam Roda toch op gelijke hoogte. Een kopbal van Daryl Werker ging tegen de onderkant van de lat, waarna de debuterende Dailon Livramento de bal in het doel werkte: 1-1. Streppel stuurde enkele vaste krachten binnen de lijnen en daarmee werd ook een verlenging voorkomen. Invaller Dylan Vente werkt in de laatste minuut een strakke voorzet van Xian Emmers binnen.