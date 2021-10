PEC boekt tweede zege op rij; Vloet revancheert zich voor mislukte panenka

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 21:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:13

PEC Zwolle heeft de eerste overwinning van het seizoen dinsdagavond een goed vervolg gegeven in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Art Langeler was in eigen huis met 4-1 te sterk voor De Graafschap en bereikte daarmee op eenvoudige wijze de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. Heracles Almelo kwam op bezoek bij ASWH met de schrik vrij. De ploeg van trainer Frank Wormuth keek lang tegen een gelijke stand aan, maar trok in de slotfase alsnog aan het langste eind via Rai Vloet: 1-3.

PEC Zwolle - De Graafschap 4-1

Om zoveel mogelijk supporters naar het stadion te trekken kregen seizoenkaarthouders van PEC dinsdagavond vrije toegang. De bijna tienduizend toeschouwers zagen hoe de thuisploeg vanaf de eerste minuut het heft in handen nam en De Graafschap onder druk zette. Yuta Nakayama en Gervane Kastaneer waren echter ongelukkig in de afronding en zagen hun pogingen respectievelijk over en in het zijnet gaan. Het enige moment van gevaar van De Graafschap kon onschadelijk worden gemaakt door Kostas Lamprou, die een schot van afstand via de vingertoppen over de deklat wist te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust brak Nakayama de ban voor de thuisploeg, door een corner van Luka Adzic in de verre hoek te knikken: 1-0. Na rust werd de score al snel verdubbeld door de ploeg van Langeler. Een poging van Adzic werd in de kiem gescmoord, waarna Mustafa Saymak er als de kippen bij was om alsnog de 2-0 tegen de touwen te werken. PEC liet De Graafschap geen moment in de wedstrijd komen en besliste het duel een half uur voor tijd. Uit een prima aanval maakte Dean Huiberts zijn eerste voor de Zwollenaren. De middenvelder plaatste het leer vanuit een moeilijke hoek achter doelman Hidde Jurjus: 3-0. De Graafschap deed vanaf elf meter nog wel iets terug via Joey Koning, maar spannend werd het door het slotakkoord van Leandro Fernandes niet meer: 4-1.

FC Volendam - FC Emmen 0-3

Het Keuken Kampioen Divisie-onderonsje tussen Volendam en Emmen kende een afwachtende beginfase. Peter van Ooijen zag een schot geblokt worden en aan de andere kant kwam Robert Mühren net te kort op een voorzet van Denso Kasius. Emmen mocht doelman Michael Brouwer dankbaar zijn dat er bij rust nog niet gescoord was, daar de doelman onder meer een prima redding in huis had op een inzet van Mühren. In het tweede bedrijf trok Emmen het duel naar zich toe. Tien minuten na rust omspeelde Rui Mendes doelman Filip Stankovic voor de 0-1, waarna de wedstrijd tien minuten voor tijd in het slot werd gegooid door Jasin-Amin Assehnoun. De middenvelder haalde voortreffelijk uit na een goede individuele actie: 0-2. Het slotakkoord kwam van de voet van Mendes, die in de slotminuut voor zijn tweede van de avond zorgde: 0-3.

Sparta Nijkerk - ADO Den Haag 0-2

ADO Den Haag had het lange tijd lastig op bezoek bij de amateurs van Sparta Nijkerk. De ploeg van trainer Ruud Brood moest toezien hoe in het eerste kwartier van de wedstrijd tot tweemaal toe een bal van de lijn moest worden gehaald. De Nijkerkers hielden vervolgens lang stand, maar braken bij aanvang van het Haags kwartiertje. Wie anders dan Thomas Verheydt maakte de bevrijdende eerste treffer, waarna Evan Rottier de score niet veel later verdubbelde. "Dit is wel erg tegen de verhouding in",slingerde een zichtbaar teleurgesteld Sparta Nijkerk daarop de wereld in via Twitter.

ASWH - Heracles Almelo 1-3

In de openingsfase liet Noah Fadiga van zich spreken namens het team van Frank Wormuth. Eerst met een schot dat net voorlangs ging en daarna met een inzet op de lat. Het was Rai Vloet die na ruim een half uur spelen de score openbrak in Hendrik-Ido-Ambacht. Na een voorzet vanaf rechts schoot de captain de bal hard binnen: 0-1. Beide ploegen begonnen goed aan de tweede helft en het was ASWH dat na tien minuten op 1-1 kwam. Luuk Admiraal onderschepte de bal, ging door, kapte een verdediger uit en schoot hoog raak. Toch kwam Heracles in de laatste minuten met de schrik vrij. In de 87e minuut verlengde Peter Verhoeve een voorzet ongelukkig in eigen doel en Vloet bepaalde in de extra tijd de eindstand.