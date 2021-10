FC Utrecht houdt de schade beperkt voor derdedivisionist SteDoCo

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:38

FC Utrecht heeft zich dinsdagavond met speels gemak geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer René Hake kwam op bezoek bij derdedivisionist SteDoCo uit Hoornaar geen moment in de problemen en zegevierde met 0-5. De mooiste treffer van de avond kwam van de voet van Othman Boussaid, die met een voortreffelijk schot de kruising vond vanaf de rand van de zestien.

Het duel met SteDoCo betekende een weerzien met Frans Adelaar. De trainer van de amateurploeg won in 1985 als speler de beker met FC Utrecht en was er tussen 2000 en 2002 actief als trainer. Hij moest vanaf de kant echter toezien hoe zijn ploeg geen enkel moment aanspraak mocht maken op een resultaat tegen zijn voormalig werkgever. Utrecht speelde niet op volle oorlogssterkte en trad onder meer aan zonder Willem Janssen, Mike van der Hoorn en Anastasios Douvikas. Na een afwachtende openingsfase kwam het eerste gevaar van de bezoekers, die een kopbal van Moussa Sylla over het doel zagen gaan.

Niet veel later was het echter alsnog raak. Een mislukte kopbal van Hidde ter Avest kwam per toeval voor de voeten van gelegenheidsspits Remco Balk, die zijn inzet via een speler van SteDoCo over de doellijn zag gaan: 0-1. Utrecht was nagenoeg de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar wist het klasseverschil pas laat uit te drukken in de score. De tweede treffer van de Eredivisionist volgde op slag van rust. Boussaid frummelde zich langs een aantal spelers van de thuisploeg en haalde vervolgens voortreffelijk uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn uithaal belandde in de linkerbovenhoek: 0-2.

In het tweede bedrijf werd de marge door Utrecht al snel naar drie getild, toen Adam Maher na een combinatie met Bart Ramselaar de korte hoek vond: 0-3. SteDoCo liet de ploeg van Hake vrijuit voetballen en zette amper druk. Dat leidde na ruim een uur spelen tot een schot van Ter Avest, maar zijn poging uit een hoekschop ging hoog over. Ook invaller Sander van de Streek was ongelukkig in de afronding en zag zijn schot via de paal en de rug van de doelman over de achterlijn gaan. Na een trefzekere rebound van Sylla op een schot van Boussaid kwam Van de Streek uiteindelijk alsnog op het scorebord op aangeven van Joris van Overeem: 0-5.