Ancelotti geeft tekst en uitleg: ‘Dat is momenteel het probleem van Hazard’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 20:09 • Daniel Cabot Kerkdijk

Carlo Ancelotti heeft tekst en uitleg gegeven over Eden Hazards reserverol bij Real Madrid. De aanvaller zat afgelopen zondag na twee weken blessureleed weer bij de wedstrijdselectie voor de Clásico tegen Barcelona (1-2 winst), maar kreeg geen speelminuten. Ancelotti erkent dat Hazard volledig wedstrijdfit is, alleen moet hij het afleggen tegen de huidige voorhoedespelers, zo legde de oefenmeester uit daags voor het thuisduel met Osasuna.

“Zijn probleem momenteel is dat Hazard een coach heeft die de voorkeur geeft aan andere spelers, wat kan gebeuren bij een ploeg als deze”, verklaart Ancelotti. De Belg kwam dit seizoen vooralsnog tot acht duels (382 speelminuten), waarin hij geen goals of assists verzorgde. Wel geeft de coach van de Madrilenen Hazard bemoedigende woorden mee. “Zijn tijd komt wel. Ik ben ervan overtuigd dat hij ergens dit seizoen weer terug op zijn piek komt. Het belangrijke is dat hij gemotiveerd blijft en hard werkt, en dat doet hij.”

Een belangrijke reden voor Hazards verminderde perspectief is de opleving van Vinícius Júnior dit seizoen, die over alle competities dit seizoen al zeven keer wist te scoren in twaalf duels. Ancelotti geeft aan blij te zijn met het gevaar dat de Braziliaan steevast oplevert en de werklust die hij doorgaans in zijn spel legt. “Maar hij moet nog wel beter worden zonder de bal”, voegde de Italiaan als verbeterpunt toe.

Real Madrid betaalde in de zomer van 2019 liefst honderd miljoen euro voor Hazard, maar heeft sindsdien nog niet veel plezier beleefd aan de Belg. Hazard heeft in zijn tijd in Spanje met meerdere blessures te maken gehad, waardoor hij bijna zestig duels heeft moeten missen. “Ik ga niet vertrekken als een mislukkeling. Ik wil bewijzen dat ik gemaakt ben voor Real Madrid”, sprak Hazard afgelopen zomer strijdbaar in gesprek met Het Nieuwsblad.