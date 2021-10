Pasveer niet onder de indruk: ‘Wat zijn dat voor statistieken?’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 19:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:33

Remko Pasveer kende misschien wel een van zijn beste weken in dienst van Ajax. De doelman hield zowel tegen Borussia Dortmund (4-0) als PSV (5-0) zijn doel schoon en wist daarmee onder meer Erling Braut Haaland van scoren af te houden. De goalie van de Amsterdammers werd daarmee de eerste keeper die drie doelpogingen van de Noorse superster onschadelijk wist te maken in de Champions League.

Na een moeizaam begin lijkt Pasveer zijn draai bij Ajax langzaam te hebben gevonden. De reservedoelman kreeg bakken kritiek over zich heen, maar geniet nog altijd het vertrouwen van trainer Erik ten Hag en is momenteel de eerste keus onder de lat na de blessure van Maarten Stekelenburg. "Kort na de wedstrijd stuurt hij altijd even een berichtje of we spreken elkaar op de club", vertelt Pasveer in gesprek met AjaxTV. "Voor hem is het natuurlijk een hele vervelende periode. Hij zal binnenkort geopereerd worden. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk herstelt."

Dat Pasveer Haaland van scoren wist te houden, zegt hem niet zoveel. "Dat deed me helemaal niks", zegt hij over het moment waarop hij hoorde van bovengenoemde statistiek. "Ik ben helemaal niet van de statistieken. Wat zijn dit voor statistieken? Kom. Ik ben er niet echt mee bezig. Tuurlijk is het leuk dat mensen dit bijhouden, maar soms zijn de weetjes wel heel ver gezocht. De mooiste redding was kort na rust. In een reflex raak je de bal en dan hoop je dat het genoeg is. En dan hoor je de lat, dat is wel lekker ja."

De doelman geeft zichzelf een 7,5 als rapportcijfer voor de afgelopen week. "Dat is toch voldoende? Dat is toch prima? Ik ben niet iemand die makkelijk cijfers geeft aan zichzelf. Ik heb zeker een goede week gehad, daar kunnen we mee vooruit", aldus Pasveer, die onder de indruk was van de sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens het Champions League-duel met Dortmund. "Dit was wel heel extreem. Dat is mooi om mee te maken. Je ziet niet alles, maar als het 4-0 staat kijk je even rond, dan kan het even, dat is genieten."