Wolfsburg stelt twee dagen na ontslag Van Bommel nieuwe trainer aan

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 17:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:07

VfL Wolfsburg heeft twee dagen na het ontslag van Mark van Bommel al een nieuwe trainer aangesteld. De Nederlander wordt opgevolgd door Florian Kohfeldt, die een contract heeft getekend tot medio 2023. Van Bommel werd zondag door de clubleiding van Wolfsburg op straat gezet vanwege tegenvallende resultaten. Van de laatste acht wedstrijden werd er slechts één gewonnen.

De 36-jarige Kohfeldt werkte voor het laatst als trainer bij Werder Bremen tussen 2017 en 2021 en wordt donderdag tijdens de afsluitende persconferentie in aanloop naar het duel met Bayer Leverkusen gepresenteerd. "De afgelopen uren hebben we veel gesprekken gevoerd en een selectie gemaakt van mogelijke kandidaten", vertelt sportief directeur Marcel Schäfer op de website van de club. "We zijn blij dat we een akkoord hebben kunnen bereiken met Kohfeldt en zijn ervan overtuigd dat we op één lijn zitten en dat we met hem de weg naar succes weer kunnen vinden."

Voor Kohfeldt betekent het hoofdtrainerschap bij Wolfsburg dus een terugkeer in de Bundesliga. "Ik hoefde niet lang na te denken om deze uitdaging aan te gaan", aldus de nieuwbakken oefenmeester. "Het is een boeiende job waar ik erg naar uitkijk. Ik ga de tijd tot de eerstvolgende wedstrijd gebruiken om veel gesprekken te voeren en een eerste overzicht te krijgen. Er zit veel kwaliteit en dynamiek in dit team en we gaan er hard aan werken om die dynamiek te vertalen naar het veld."

Ondertussen wordt er in Duitsland druk gespeculeerd over de oorzaak van de breuk tussen Van Bommel en Wolfsburg. Volgens Lothar Matthäus was de Nederlander het vertrouwen van een deel van de spelersgroep van Wolfsburg al een tijdje verloren, zo schreef hij in zijn column voor Sky Deutschland. De oud-middenvelder van onder meer Internazionale, Bayern München en het Duitse nationale team haalt de slechte verstandhouding tussen Van Bommel en Wout Weghorst aan als oorzaak. Volgens Matthäus is het mede daardoor zo snel misgegaan voor de Nederlandse oefenmeester bij Wolfsburg.