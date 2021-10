Blessure bij Paris Saint-Germain biedt mogelijk perspectief voor Wijnaldum

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 16:29 • Laatste update: 16:33

Marco Verratti is waarschijnlijk vier weken uit de roulatie vanwege een heupblessure die hij zondagavond heeft opgelopen in het Ligue 1-kraker tegen Olympique Marseille (0-0), zo melden de Parijzenaren via de officiële kanalen. De afwezigheid van de 28-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain biedt mogelijk perspectief voor Georginio Wijnaldum, die na een hoopvolle start in Parijs zijn basisplaats verloor.

Wijnaldum was vijf jaar lang een vaste waarde bij Liverpool, maar besloot the Reds afgelopen zomer transfervrij te verlaten en te kiezen voor een avontuur bij PSG. De dertigjarige middenvelder moet bij de Franse grootmacht concurreren met Verratti, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira en Leandro Paredes. Verratti liep tijdens het doelpuntloos gelijkspel tegen Olympique Marseille op slag van rust een heupblessure op, waarna Gueye in het veld werd gebracht om het controlerende blok op het middenveld te vormen met Danilo.

Verratti staat naar verwachting minimaal vier weken aan de kant, terwijl Mauricio Pochettino momenteel ook geen beroep kan doen op Paredes. De Argentijn herstelt momenteel van een blessure aan zijn bovenbeen en wordt pas na de komende interlandperiode in november terug verwacht bij PSG. Wijnaldum is door de afwezigheid van het tweetal een optie voor een van de twee controlerende posities in het elftal van Pochettino voor de Ligue 1-wedstrijd tegen Lille OSC van vrijdagavond 21:00 uur. Toch lijkt de Oranje-international met Herrera, Danilo en Gueye nog altijd drie concurrenten voor zich te moeten dulden.

PSG maakt dinsdagmiddag bekend dat Kylian Mbappé voor het duel met Lille nog een twijfelgeval is. De Franse steraanvaller kampt momenteel met een KNO-infectie. De club zal binnen 48 uur met een update geven. Fans van Paris Saint-Germain moeten voorlopig nog geduld hebben als het gaat om Sergio Ramos. De 35-jarige verdediger, die nog wacht op zijn debuut, gaat volgende week na een slepende kuitblessure weer met de groep meetrainen.