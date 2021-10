Henry maakt zich zorgen om Messi bij PSG en draagt oplossing aan

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 15:36 • Laatste update: 15:48

Thierry Henry ziet dat Lionel Messi bij Paris Saint-Germain nog niet helemaal uit de verf komt. De voormalig ploeggenoot van de Argentijnse superster zag dat Messi in le Classique tegen Olympique Marseille (0-0) vaak geïsoleerd was op de rechtervleugel. Henry denkt verder dat de voormalig ster van Barcelona last heeft van de aanwezigheid van Kylian Mbappé.

Volgens Henry kan het helpen om Messi in de punt van de aanval te zetten, als PSG een aanval met hem, Mbappé én Neymar wil laten functioneren. Tot dusverre wist Messi in de Ligue 1 het net nog niet te vinden. "Ik heb problemen met Leo op rechts. Vanuit het midden kan hij het tempo bepalen", aldus Henry. Ook zondagavond kon Messi het verschil voor de Parijse grootmacht niet te maken tijdens een doelpuntloos gelijkspel tegen Marseille. "Hij is geïsoleerd, hij is minder aan de bal", geeft Henry tegen Prime Video aan. "Ik zou niet zeggen dat hij ongelukkig is, maar hij is geïsoleerd. Ik zie hem liever in het centrum, waar hij meer het tempo kan bepalen."

Hoewel Messi bij Barcelona de laatste jaren steevast op rechts stond, ziet Henry dat bij PSG geen succes worden. "Ik denk niet dat hij op rechts het verschil kan maken, maar dan heb ik vanuit tactisch oogpunt niet de precieze details", aldus de Fransman. “Messi praat niet veel, hij spreekt met zijn voeten. Voorlopig draait de ploeg om Kylian Mbappé. Kylian is degene die het meest straalt, de meeste ballen gaan naar hem. Er kan maar één dirigent zijn, anders speel je niet in hetzelfde tempo. In dit team zijn er momenteel te veel dirigenten”, is de uiteindelijke conclusie van Henry.

Messi wacht inmiddels 280 speelminuten op zijn eerste treffer in de Ligue 1 en gaf bovendien ook nog geen enkele assist voor PSG. De 34-jarige aanvaller gaf begin oktober aan dat hij nog moest wennen in Parijs. “Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren ben”, zei Messi destijds in een groot interview met het Franse voetbaltijdschrift France Football. De eerste maanden in Parijse dienst stonden voor de Argentijnse superster ‘in het teken van een leerproces’. Messi scoorde overigens al wel drie keer in drie Champions League-duels voor PSG. Vrijdagavond neemt de ploeg van trainer Mauricio Pochettino het in het Parc des Princes in competitieverband op tegen Lille OSC. Paris Saint-Germain gaat overtuigend aan kop in de Ligue 1. Met 28 punten uit 11 duels heeft het zeven punten voorsprong op de eerste achtervolger RC Lens.