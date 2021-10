Feyenoord schrijft dieprode cijfers in ‘zeer uitzonderlijk jaar’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 14:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:35

Feyenoord heeft over het boekjaar 2020/21 een nettoverlies van 17 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag dat de Rotterdammers dinsdag publiceren. Het resultaat is volgens de club veroorzaakt door een operationeel verlies van 4 miljoen euro en een transferresultaat van 13 miljoen euro negatief. Door het verlies is het eigen vermogen van Feyenoord geslonken naar circa 1,5 miljoen euro.

"Dit zijn geen cijfers die je graag presenteert, maar ze zijn de onvermijdelijke weerslag van een zwaar jaar onder zeer uitzonderlijke omstandigheden", aldus financieel directeur Pieter Smorenburg van Feyenoord. "Nogmaals willen we iedereen en alles danken voor de steun die we bij Feyenoord hebben mogen ervaren gedurende dit in vele opzichten uitdagende seizoen."

De invloed van de coronacrisis, waardoor De Kuip bijna het hele seizoen leeg bleef, is beperkt gebleven tot 'slechts' 2 miljoen euro verlies. "Dankzij steun van de rijksoverheid, kostenbesparingen (inclusief een loonoffer van al het personeel) en het afzien van restitutie door supporters en zakelijke relaties kon het ongekende omzetverlies door de coronacrisis van 26 miljoen euro grotendeels worden gecompenseerd", schrijft Feyenoord. "Alle drie de posten leverden individueel circa 8 miljoen op, zodat het uiteindelijke coronaverlies 2 miljoen bedraagt."

Het grote nettoverlies is dus vooral te wijten aan het negatieve transferresultaat. Feyenoord haalde relatief weinig op met de transfers van Crysencio Summerville naar Leeds United en Jordy Wehrmann naar FC Luzern en aanvullende transfersommen van Jeremiah St. Juste (die in 2019 werd verkocht aan 1. FSV Mainz). Daar tegenover stond een groot bedrag aan afschrijvingen op spelers, waardoor er uiteindelijk een negatief transferresultaat van 13 miljoen euro ontstond.

Feyenoord zegt te beseffen 'dat met name op dit terrein de komende jaren progressie dient te worden geboekt'. De transfers van Steven Berghuis (naar Ajax), Wouter Burger (naar FC Basel) en Ridgeciano Haps (naar Venezia) werden overigens na 1 juli afgesloten en zitten daarom in het volgende boekjaar. Feyenoord meldt dat ook met die drie transfers meegerekend het transferresultaat op 31 augustus 2021 negatief is.

De Raad van Commissarissen van Feyenoord stelt vast dat de achterblijvende transferresultaten aandacht verdienen. De RvC is in dat kader blij met de vaststelling dat de Rotterdammers erin geslaagd zijn om de contracten van sleutelspelers als Tyrell Malacia, Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Luis Sinisterra en eerder Orkun Kökçü te verlengen.