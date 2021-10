‘Barcelona is het wachten beu en stelt deadline van 1 december’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 14:09 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman kan woensdag bij de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano nog altijd niet beschikken over Ousmane Dembélé. De trainer van Barcelona sprak dinsdag op de persconferentie de hoop uit dat de 24-jarige aanvaller, die op de weg terug is van een knieblessure, zijn aflopende contract zal verlengen. Volgens Mundo Deportivo krijgt Dembélé nog maximaal één maand te tijd om te beslissen.

Dembélé heeft een nieuw contractvoorstel van Barça in overweging, maar heeft daar nog altijd niet op gereageerd. "Het belangrijkste is dat we willen dat hij blijft", aldus Koeman op de persconferentie. "Hij is belangrijk voor ons en we willen dat hij blijft. Ons doel is om zijn contract te vernieuwen." Koeman weet nog niet wat Barcelona zal beslissen als Dembélé niet bijtekent. "We zullen daar zo goed mogelijk op moeten reageren. We hebben nog geen strategie voor als hij niet verlengt", aldus de coach.

Mundo Deportivo meldt dinsdag dat Barça de overtuiging heeft dat Dembélé zelf het liefst wil blijven, maar dat zijn zaakwaarnemer hem op de achtergrond 'hersenspoelt'. De belangenbehartiger zou Dembélé al bij diverse Europese topclubs hebben aangeboden. Om die reden zou Barcelona zich nu concentreren op rechtstreeks contact met Dembélé over zijn toekomst. Persoonlijke gesprekken met Koeman, president Joan Laporta en algemeen directeur Mateu Alemany zonder bijzijn van zijn agent moeten Dembélé ervan overtuigen om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis.

Barcelona houdt ook rekening met het scenario dat de Fransman toch niet wil verlengen. Om die reden hebben de Catalanen laten weten dat Dembélé binnen een maand een beslissing moet nemen. Als hij voor 1 december niets laat weten, gaat Barça ervan uit dat de samenwerking beëindigd wordt. De club zal er dan alles aan doen om hem in de winterse transferperiode te verkopen. Op die manier kan de club een klein deel van de enorme transfersom die in 2017 voor hem werd betaald terugverdienen. Dembélé kwam toen voor minimaal 135 miljoen euro over van Borussia Dortmund.