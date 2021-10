Koeman reageert op belaging: ‘Het is een maatschappelijk probleem’

Ronald Koeman heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op de belaging door boze fans na de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) van zondag. De trainer van Barcelona wil niet te veel focus leggen op het incident, maar spreekt wel zijn afschuw erover uit. "Het is een maatschappelijk probleem", aldus Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van woensdag tegen Rayo Vallecano.

Boze supporters van Barcelona omsingelden zondag de auto van de trainer, waarin ook zijn vrouw Bartina zat, bij het verlaten van het Camp Nou en riepen onder meer om zijn ontslag. Koeman moest even gas terugnemen door de mensenmassa rond zijn auto, maar kon vervolgens alsnog doorrijden. Bij thuiskomst bleek zijn voertuig wel licht beschadigd. "Ik denk niet dat er een oplossing is voor wat er gebeurde toen ik het stadion verliet", aldus Koeman. "Het zijn mensen met opvoedingsproblemen, ze weten niet wat normen en waarden zijn."

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

"De sfeer in het stadion was juist het tegenovergestelde, zelfs toen we 0-2 achter stonden bleef het publiek ons steunen", vervolgt Koeman. "Je hoeft niet veel aandacht te besteden aan deze mensen. De beelden zeggen genoeg. Het leek erop dat het alleen bij mij is gebeurd, maar er waren ook spelers die met hun vrouw en kinderen in de auto zaten die werden lastiggevallen bij het verlaten van het stadion. We moeten een manier vinden om te zorgen dat zich dit niet zal herhalen. Het is een maatschappelijk probleem dat over de hele wereld bestaat, helaas.”

Carles Puyol sprak dinsdag ook zijn afkeer uit over de belaging. De oud-aanvoerder van Barça keek met afschuw naar de beelden na afloop van de kraker tegen Real Madrid (1-2) en leeft mee met de Nederlandse trainer. Puyol is in zijn tijd als voetballer in een soortgelijke situatie verzeild geraakt. "Ik was toen bang, dat soort mensen kunnen we geen Barça-fans noemen", aldus Puyol, die zijn steun uitsprak voor de trainer van Barcelona. “Koeman en de spelers zijn in staat om de situatie om te keren. Alle neuzen in de kleedkamer moeten dezelfde kant op staan en we moeten er hard voor werken.”

Barcelona vaardigde eerder al een statement uit, waarin het gedrag van de supporters werd afgekeurd. "Barcelona neemt publiekelijk afstand van de gewelddadige en verachtelijke acties jegens onze trainer bij het verlaten van het Camp Nou", schreef de club via sociale media. "De club zal maatregelen treffen om te voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst nog zullen gebeuren."