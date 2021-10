Grote schrik in Duitsland: broer van Mario Götze belandt opnieuw in ziekenhuis

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 12:52

Felix Götze, de jongere broer van PSV’er Mario Götze, heeft maandagavond opnieuw een hoofdblessure opgelopen. De 23-jarige middenvelder van 1. FC Kaiserslautern werd in het 3. Liga-duel met MSV Duisburg (1-1) per brancard naar het ziekenhuis vervoerd. De schrik in Duitsland is groot, want Götze belandde twee maanden geleden nog op de intensive care door een schedelbasisfractuur.

Götze kwam maandagavond ongelukkig in botsing met Duisburg-verdediger Rolf Feltscher en bleef bewegingsloos liggen. Dat de situatie zorgwekkend was, was te zien aan de reactie van Duisburg-doelman Leo Weinkauf, die zich onmiddellijk naar Götze spoedde en paniekerig vroeg om de komst van de medische staf. De middenvelder werd vervolgens minutenlang op het veld behandeld. Aan het einde van de wedstrijd werd de broer van Mario Götze met een brancard van het veld gedragen. “Hij zit nu bij ons in de kleedkamer. Het is de tweede keer dat het gebeurt en dat is natuurlijk zorgelijk”, zei trainer Marco Antwerpen tegen MagentaSport. “We hebben hem nodig, het is een geweldige jongen”, stak doelman Matheo Raab zijn ploeggenoot vervolgens een hart onder de riem.

Stefan Rosskopf, de perswoordvoerder van Kaiserslautern, liet na het laatste fluitsignaal aan het Duitse persbureau weten dat Götze na de wedstrijd bij bewustzijn was en aanspreekbaar in de kleedkamer. De middenvelder werd voor nader onderzoek naar een ziekenhuis in Duisburg gebracht. Over de exacte diagnose zal de club dinsdag meer bekendmaken. Volgens Rosskopf was ook zijn familie, die de wedstrijd in het stadion bekeek, bij hem.

Het is dus niet voor het eerst dat Götze een hoofdblessure opliep. In augustus kwam de middenvelder bij een kopduel in botsing met ploeggenoot Marvin Senger en liep hij een scheurtje in zijn schedel op. Hij lag destijds kortstondig op de intensive care. De Duitser miste door zijn blessure zes competitiewedstrijden en maakte eind september zijn rentree bij een 2-0 overwinning op VfL Osnabrück. Tegen Havelse (6-0 winst) en het tweede elftal van Freiburg (3-0 winst) kreeg de middenvelder een basisplaats, net als maandagavond tegen Duisburg.