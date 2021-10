Beelden tonen vernielingen en brand in Johan Cruijff ArenA door PSV-fans

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 11:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:56

In de Johan Cruijff ArenA zijn zondag tijdens de topper tussen Ajax en PSV (5-0) vernielingen aangericht in de toiletten rond het uitvak, zo blijkt uit beelden van het Instagram-account Hooligans.From.Holland. Te zien is dat er flinke schade is aangebracht aan de toiletten en dat er een brandje is gesticht.

Ook over de acties van de supporters van Ajax tijdens de Eredivisie-kraker is het nodige te doen. Op een van de tribunes in de Johan Cruijff ArenA verscheen voor aanvang een groot spandoek, waarop, bij monde van trainer Erik ten Hag’, beledigende teksten stonden richting PSV. Op het doek zijn twee PSV’ers afgebeeld met een eierschaal op het hoofd, zoals tekenfilmfiguur Calimero. Op de buik van hun shirt is ‘Brainfart Aidshoven’ te lezen in plaats van het gebruikelijke 'Brainport Eindhoven' en met name die tekst zorgde voor de nodige kritiek. Ajax bood al zijn excuses aan voor het spandoek van zijn fans.

Ajax komt in actie na veelbesproken spandoek: ‘Vertrouwen is geschaad'