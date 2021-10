Besluit van clubleiding over Solskjaer zorgt voor verbazing bij spelers

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 11:10

Ole Gunnar Solskjaer mag voorlopig aanblijven als manager van Manchester United, zo melden onder meer The Athletic, de BBC en Sky Sports. De Noorse manager stond hevig onder druk na de beschamende 0-5 thuisnederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag en met Antonio Conte werd al nadrukkelijk een mogelijke opvolger naar voren geschoven, maar de clubleiding heeft toch het vertrouwen uitgesproken. Dat zorgt volgens The Athletic overigens voor verbazing en verwarring binnen een deel van de spelersgroep van Manchester United.

Solskjaer vroeg zijn selectie na de 4-2 nederlaag op bezoek bij Leicester City al naar de reden waarom Manchester United week na week kansen liet liggen. Meerdere speler concludeerden dat de man die de vraag stelde hier verantwoordelijk voor was, zo schrijft The Athletic. Wanneer de prestaties tegenvallen, wordt er snel met een beschuldigende manager naar de trainer gewezen. Het gevoel dat Solskjaer niet de juiste manager is om Manchester United te leiden, heerst sinds de afgelopen maand binnen een deel van zijn selectie. De oorwassing tegen Liverpool heeft dit gevoel alleen maar bevestigd.

De spelers bewonderen zijn inzet en het feit dat hij zijn elftal nooit publiekelijk afvalt, maar ze twijfelen of hij wel geschikt is om Josep Guardiola, Thomas Tuchel en Jurgen Klopp op tactisch gebied te overklassen. Een deel van de spelersgroep zou openstaan voor een trainerswissel bij United, omdat ze geloven dat Solskjaer niet in staat is om het tij nog te keren. “Je wilt een manager die deze ervaring al eerder heeft meegemaakt en weet hoe hij ermee om moet gaan”, zegt een bron dicht bij de kleedkamer. De harde nederlaag tegen Liverpool werd als perfect moment beschouwd om afscheid te nemen van Solskjaer.

Er werd aanvankelijk gemeld dat Solskjaer zelf ook vreesde dat hij dinsdag zijn congé zou krijgen. Er klinkt nu echter dat de clubleiding toch heeft besloten om voorlopig het vertrouwen te houden, een besluit dat bij een deel van de spelersgroep voor verwarring en verbazing zorgt. Manchester United wacht zondagmiddag 30 oktober in de Premier League een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waarna de ploeg van Solskjaer afreist richting Bergamo voor het Champions League-duel met Atalanta.

Gary Neville zei zondag na afloop van het duel met Liverpool al dat hij verwacht dat de club ten minste tot het einde van het seizoen vertrouwen houdt in zijn voormalig teamgenoot. “Als dit direct in het tijdperk na het vertrek van Sir Alex Ferguson was gebeurd, zou Ole onder enorme druk staan”, zei Neville. "Maar ik denk dat de club het vertrouwen in hem zal behouden. Ik denk niet dat ze dit seizoen al een nieuwe manager voor de groep zullen zetten. Er zal een massale roep zijn van fans en media dat Ole ontslagen moet worden en ik kan dat begrijpen na die wedstrijd. Het was een monsterlijk slechte dag en daar moet je even van bijkomen."