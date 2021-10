Nieuw ministadion voor Ajax dichterbij na belangrijke stap

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 10:13 • Chris Meijer

De uitbreiding van De Toekomst is een stap dichterbij gekomen, zo maakt Ajax wereldkundig via de officiële kanalen. De Amsterdammers willen het trainingscomplex uitbreiden met een aantal nieuwe trainingsvelden en een ministadion, waar Jong Ajax en het vrouwenteam hun thuiswedstrijden kunnen spelen. Nu heeft Ajax een akkoord bereikt met de gemeente Amsterdam over het exclusieve ontwikkelrecht van parkeerterrein P2.

Het betekent dat Ajax het trainingscomplex kan uitbreiden op het terrein waar nu nog parkeerplaats P2 is gelegen. Het terrein is exclusief gereserveerd voor Ajax en zal uiterlijk in 2026 op basis van eeuwigdurende afgekochte erfpacht worden uitgegeven aan de club. De Amsterdammers zullen voor die tijd een plan uitwerken ‘dat voldoet aan de voorwaarden die in de overeenkomst met de gemeente Amsterdam zijn vastgelegd’. Het is de bedoeling dat de gemeente Amsterdam voor die tijd elders parkeervoorzieningen heeft gerealiseerd.

“Met deze exclusiviteitsovereenkomst zet Ajax een nieuwe stap. Ons doel is structureel aanhaken bij de Europese top en onze jeugdopleiding en de doorstroming van jeugd naar het eerste elftal speelt daar een belangrijke rol in. Daarnaast groeit ook het vrouwenvoetbal en die ontwikkeling zal zich doorzetten”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van Ajax. "De extra grond geeft ons de mogelijkheid om de faciliteiten van al onze teams uit te breiden.”

“Het geplande ministadion dat we op P2 willen realiseren biedt een passend podium voor de Ajax Vrouwen, Jong Ajax, de internationale wedstrijden van onze jeugd en sommige duels van ons eerste elftal”, benadrukt Van der Sar. Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling in Amsterdam, vult aan: “Ajax kan concrete plannen gaan maken voor het trainingscomplex en de gemeente Amsterdam krijgt samen met de overige grondeigenaren ruimte voor de ontwikkeling voor een nieuwe stadswijk met ruimte voor woningen en voorzieningen."