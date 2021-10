Hélène Hendriks krijgt nieuw voetbalprogramma na Veronica Inside

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 09:45 • Laatste update: 09:52

Hélène Hendriks gaat vanaf volgende maand een nieuw wekelijks voetbalprogramma op Veronica presenteren. In de quiz The Bettle moeten twee teams onder leiding van Frank Lammers en Leo Alkemade zoveel mogelijk voetbalvragen beantwoorden, meldt Talpa aan het Algemeen Dagblad.

De eerste aflevering van The Bettle wordt op 5 november om 22:00 uur na Veronica Inside uitgezonden. Naast de quiz, waarin Kees Jansma fungeert als scheidsrechter, is er ook tijd om vooruit te blikken op het komende voetbalweekeinde en doen Lammers en Alkemade iedere week een voorspelling over de uitslagen. Voor Hendriks wordt het weer een presentatieklus gericht op sport, nadat ze in oktober voor SBS 6 een uitstapje maakte door de amusementsshow Mission Impossible te presenteren.

“Sport is mijn hoofdmoot, het liefst ook live. Dit was leuk om een keer wat te verbreden”, gaf ze onlangs tegenover De Telegraaf aan. De presentatrice nam in augustus tijdelijk de honneurs waar voor Wilfred Genee in De Oranjezomer. Dit leverde het programma direct een kijkcijferrecord op. Tijdens haar eerste avond als invalpresentatrice keken er 847.000 mensen naar het sportprogramma en de dag erna zelfs 891.000.

In januari 2022 gaan Genee, Johan Derksen en René van der Gijp een dagelijkse talkshow op SBS 6 maken. De Europese avonden bij Veronica komen momenteel voor rekening van Genee, maar daar zal hij vanaf volgend jaar geen tijd meer voor hebben. “Ik ga er honderd procent van uit dat ik dat van hem overneem”, liet Hendriks weten. "En of ik ook een rol krijg in de eventuele daily straks, dat gaan we wel zien. Ik heb er nog niet over gesproken in ieder geval. Sowieso ben ik niet zo hijgerig dat ik er per se bij móét.”