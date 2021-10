Matthäus: Slechte band met Weghorst leidde ontslag van Van Bommel in

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 09:06 • Chris Meijer • Laatste update: 09:44

Mark van Bommel was het vertrouwen van een deel van de spelersgroep van VfL Wolfsburg reeds verloren, zo schrijft Lothar Matthäus in zijn column voor Sky Deutschland. De oud-middenvelder van onder meer Internazionale, Bayern München en het Duitse nationale team haalt de slechte verstandhouding tussen Van Bommel en Wout Weghorst aan als oorzaak. Volgens Matthäus is het mede daardoor zo snel misgegaan voor de Nederlandse oefenmeester bij Wolfsburg.

“Ik hoorde dat de spelersgroep of in ieder geval een deel daarvan Van Bommel niet langer volgde. Buitenstaanders vragen zich misschien af wat er in korte tijd zo plotseling verkeerd kan gaan. Wanneer een trainer de grip op zijn spelersgroep verliest, heeft dat doorgaans te maken met de verstandhouding met één of meerdere invloedrijke spelers. Niko Kovac verloor Thomas Müller bij Bayern München en Van Bommel verloor overduidelijk Wout Weghorst bij Wolfsburg”, zo concludeert Matthäus.

Weghorst had aanvankelijk een basisplaats onder Van Bommel, maar verloor die voor de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen 1.FC Union Berlin. Daarna ontbrak de spits vooralsnog wegens een coronabesmetting. “Het is best verrassend, gezien Van Bommel en Weghorst landgenoten zijn. Ze zouden een goede connectie moeten hebben en goed kunnen communiceren door de taal. Maar dat was overduidelijk niet het geval.”

“Ik kan niet beoordelen hoe Van Bommel het team leidt, voorbereidt en instrueert. Maar zoals ik het zag, was er geen chemie meer tussen de trainer en de spelersgroep”, vervolgt Matthäus. “Er staat een goede selectie, zelfs beter dan die vorig seizoen de Champions League bereikte. Qua individuele kwaliteiten is dit team in staat om veel meer te bereiken dan wat er in de afgelopen weken is gepresteerd. Zowel in de Bundesliga als in de Champions League kon Van Bommel de goede start geen passend vervolg geven.”

“De 0-2 nederlaag tegen SC Freiburg vormde de druppel. Er moeten serieuze problemen zijn geweest tussen Van Bommel en het team, anders is er geen verklaring voor de plotseling veranderde resultaten. Het was in Eindhoven al niet gemakkelijk voor sommige spelers om met Van Bommel om te gaan”, stelt Matthäus. “De druk op Jörg Schmadtke (sportief directeur, red.) is flink toegenomen door het snelle ontslag van Van Bommel, nadat hij ook al problemen had met de vorige trainer Oliver Glasner. De volgende keuze moet goed zijn.”