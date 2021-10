Wanda: ‘Mauro accepteerde alles en tekende de scheidingspapieren, maar...'

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 07:47

Na een soap van totaal tien dagen is de lucht tussen Mauro Icardi en zijn vrouw Wanda Nara definitief geklaard. Nara schrijft op Instagram dat de scheidingspapieren reeds getekend waren, maar dat een brief van Icardi haar van gedachten heeft doen veranderen. De spits van Paris Saint-Germain leek een week geleden via social media al aan te geven dat een scheiding van de baan was.

“De foto’s die ik de afgelopen maanden heb geplaatst, laten zien hoe gelukkig we waren. Wat er gebeurd is, heeft me veel pijn gedaan. Ik vroeg Mauro iedere dag om een scheiding”, schrijft Nara op Instagram. “Toen hij realiseerde dat er geen weg terug was, vertelde hij me dat we zo niet konden doorgaan. Hij stemde in met een scheiding, als dat de manier was om deze pijn te stoppen. We zijn naar een advocaat gegaan, binnen twee dagen accepteerde Mauro alle voorwaarden en tekende hij de scheidingspapieren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Maar de volgende dag schreef hij mij een brief zoals niemand die ooit aan mij geschreven heeft. ‘Ik gaf jou alles en jij hebt mij alles gegeven. Ik hoop dat je gelukkig kan zijn, want je maakt mij gelukkig’, schreef hij”, vervolgt Nara. “Ik realiseerde me dat ik niks heb als ik niet met hem ben, ondanks dat ik toch alles heb. Ik weet zeker dat deze slechte periode ons sterkt als koppel en als familie. Het belangrijkste is dat we allebei de vrijheid hadden om een punt te zetten achter onze reactie. We kozen elkaar, toen onze zielen moe waren van het huilen.”

De soap begon vorige week zaterdag met een bericht van Nara via Instagram Stories. "Weer een gezin dat je kapot hebt gemaakt voor een slet!", schreef Nara vorig weekeinde in een post op haar Instagram Stories. Het koppel is sinds 2014 getrouwd. Nara was daarvoor gehuwd met Maxi López, de ploeggenoot van Icardi bij Sampdoria, totdat haar relatie met Icardi aan het licht kwam. Nara, die ook optrad als zaakwaarnemer van Icardi, volgde haar man inmiddels niet meer op sociale media.

Icardi publiceerde op zondag een foto waarop hij in Milaan te zien is met Nara, die toen nog een ring om haar vinger droeg. Hij voegde drie hartjes toe aan de publicatie. Nara reageerde op haar eigen account door een foto van haar eigen hand te delen, ditmaal zonder ring: “Ik vind mijn hand mooier zonder ring”, schreef Nara als onderschrift erbij. Argentijnse media waren ervan overtuigd dat het niet meer goed zou komen tussen Icardi en Nara. Icardi kreeg de afgelopen dagen toestemming om naar zijn vrouw af te reizen in Milaan. De spits liet de trainingen van zondag en maandag schieten in een poging zijn huwelijk te redden en achtte zichzelf uiteindelijk ook niet in staat om mee te spelen in de wedstrijd tussen PSG en RB Leipzig, die dinsdagavond in 3-2 eindigde.

Afgaande op de Instagram-post die Icardi vorige week dinsdag plaatste, leek zijn huwelijk toch gered te zijn. "Dank je, mijn liefste, voor het blijven vertrouwen in deze prachtige familie, dank je dat je de motor van ons leven bent. Ik hou van je. Kijk hoeveel pijn het doet als je degene van wie je houdt iets aandoet. Je voelt je pas weer goed als degenen die je pijn hebt gedaan je vergeven", schreef Icardi bij een foto, waarop hij samen met Nara te zien is. De Argentijnse spits zat zondagavond ook weer (negentig minuten) op de reservebank bij PSG tijdens de wedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0).