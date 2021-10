Naci Ünüvar: ‘Dan begin je al met een achterstand aan het seizoen’

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 07:13

Naci Ünüvar deed afgelopen vrijdag van zich spreken met een fraaie assist in de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Jong Ajax (1-3). De achttienjarige vleugelaanvaller vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij door ziekte en het overlijden van zijn opa een ‘valse start’ van het seizoen beleefde, maar dat inmiddels ‘alles loopt zoals hij wil’. Ünüvar hoopt zo snel mogelijk weer zijn opwachting te kunnen maken in het eerste elftal van Ajax.

Ünüvar spreekt ‘qua technische vaardigheden’ van zijn mooiste actie ooit in het betaald voetbal, maar hij wil niet zeggen dat de assist symbool staat voor zijn wederopstanding. “Ik probeer gewoon plezier te hebben op het veld en daar was dit een mooi voorbeeld van. Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven vorig seizoen. Dat heeft me mentaal sterker gemaakt. Ik vind dat ik sinds januari al een stijgende lijn te pakken heb. Dat zag je ook terug in het aantal doelpunten (zes, red.) vorig seizoen na de winterstop. Dat heb ik gelukkig kunnen doorzetten.”

“Ik voel me fit, speel veel wedstrijden en mijn rendement gaat omhoog. Met vijf goals en vijf assists dit seizoen ben ik op de goede weg. Ik krijg veel steun en vertrouwen van trainer John Heitinga en dat wil ik graag terugbetalen”, vervolgt Ünüvar. Hij was dit seizoen reeds goed voor vijf doelpunten en vijf assists in elf Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden, na een in zijn eigen woorden ‘valse start’ van de voetbaljaargang. “Doordat ik door ziekte het trainingskamp in De Lutte moest verlaten. Dan begin je al met een achterstand aan het seizoen.”

“Daarna kwam mijn opa te overlijden, waardoor ik een wedstrijd (tegen FC Dordrecht, red.) aan mij voorbij heb moeten laten gaan. Maar vanaf dat moment gaat het eigenlijk zoals ik wil”, benadrukt de jonge aanvaller. Hij maakte twee seizoenen geleden al zijn debuut in het eerste van Ajax - als scorende invaller in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg - maar behoorde daarna niet meer tot de wedstrijdselectie. Hij hoopt zo snel mogelijk weer minuten te kunnen maken in de hoofdmacht. “Het is aan mij de taak om met mijn prestaties bij Jong Ajax op de deur te blijven kloppen.”