Opvolger van Ole Gunnar Solskjaer staat reeds klaar in de coulissen

Dinsdag, 26 oktober 2021 om 06:53 • Chris Meijer

Antonio Conte staat reeds klaar om het stokje over te nemen van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United, zo melden transfermarktexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. De Daily Mail schrijft dat er dinsdag meer duidelijkheid verwacht kan worden rond de manager van Manchester United, die hevig onder druk staat na de beschamende 0-5 thuisnederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag. Er wordt in Engeland nadrukkelijk rekening gehouden met een spoedig vertrek van Manchester United.

Het begint er langzaam op te lijken dat de nederlaag tegen Liverpool Solskjaers baan gaat kosten. De onvrede binnen de club zit echter dieper, daar de achterstand van Manchester United op koploper Chelsea na slechts negen wedstrijden reeds acht punten bedraagt. Manchester United leed vorige maand tevens een pijnlijke nederlaag in de Champions League, toen Young Boys in Bern met 2-1 te sterk was voor de ploeg van Solskjaer. Nadat het maandag nog relatief stil bleef vanaf Old Trafford en er vooral interne gesprekken gevoerd werden, moet er in de loop van dinsdag meer duidelijk worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Times en de Daily Mail schrijven dat Solskjaer zich inmiddels zorgen maakt over zijn baan. Onder meer de BBC voegt toe dat de spelersgroep het vertrouwen in de Noorse manager is verloren en zijn vraagtekens plaatst bij zijn tactische vermogen en leiderschapskwaliteiten. Binnen Manchester United zou men een manager voor de lange termijn willen zien die goed kan omgaan met jonge spelers én aanvallend voetbal wil spelen. Toch zal Solskjaer dinsdag aanvankelijk nog ‘gewoon’ op het trainingsveld verschijnen om Manchester United voor te bereiden op de eerstvolgende wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, zo stelt het Noorse Dagbladet TV.

In de coulissen staat de opvolger van Solskjaer reeds klaar. Romano en Di Marzio melden dat Conte bereid is om bij Manchester United aan de slag te gaan. De Italiaanse oefenmeester - clubloos sinds zijn vertrek bij Internazionale een halfjaar geleden en eerder in Engeland werkzaam bij Chelsea - is er geen groot fan van om ergens halverwege het seizoen in te stappen, maar Manchester United is momenteel de enige club waarvoor hij deze gedachte opzij zou willen zetten. Van officiële gesprekken of een aanbieding is nog geen sprake, totdat de clubleiding een besluit heeft genomen over de toekomst van Solskjaer.

Romano zette maandag in zijn Here We Go-podcast al een streep door de suggestie dat Ajax-trainer Erik ten Hag weleens aan de slag zou kunnen gaan bij Manchester United. "Jullie zeggen dat misschien ook vanwege zijn stijl. Ik ben het ermee eens dat Ten Hag met zijn stijl de perfecte persoon is om iets op te bouwen voor de lange termijn bij Manchester United. Maar het gaat fantastisch met Ajax. Ze hebben het geweldig gedaan tegen PSV en Borussia Dortmund. Ten Hag is iets moois aan het opbouwen met Ajax. Het is ook een kwestie van respect. In de zomer heeft Ten Hag gesproken met Tottenham Hotspur, maar hij stelde zich respectvol op. Ajax besloot hem daarom een nieuw contract aan te bieden en dat heeft hij ondertekend. Het zou heel respectloos zijn om in oktober te vertrekken en dat is niet de stijl van Ten Hag. Ook vanwege zijn relatie met Marc Overmars zie ik dat niet gauw gebeuren."