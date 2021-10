Van der Gijp over ‘gemankeerde’ Ajacied: ‘Anders zou hij bij Everton zitten'

Maandag, 25 oktober 2021 om 23:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:50

Sébastien Haller is maandagavond een belangrijk onderwerp van gesprek voor de Nederlandse analytici. Hans Kraay jr. laat zich positief uit over de spits van Ajax tijdens Veronica Inside, terwijl René van der Gijp niet om het ‘gebrek aan snelheid’ bij de aanvaller heen kan. Tegelijkertijd laat Valentijn Driessen op ESPN weten nog niet overtuigd te zijn van de kwaliteiten van Haller.

De spits leverde zondag met een goal en een assist een belangrijke bijdrage aan de zege van Ajax op PSV (5-0). Kraay jr. concludeert, onder meer refererend aan de topper, dat Haller beter presteert in topwedstrijden. “Ik heb echt het idee dat Ajax veertien goals maakt tegen Cambuur en NEC, dan maakt hij er niet zo veel. Dan zou je zeggen van: schiet er zelf eens een stuk of vier in. Maar zeker tegen die kleine ploegen, dan staan er acht of negen mensen in de zestien en dan staat hij met zijn rug naar alles en iedereen toe. Maar tegen betere ploegen, zoals Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Besiktas of PSV, dan heeft hij wat meer ruimte. Betere ploegen spelen verder van de goal en hij heeft die ruimte toch een beetje nodig”, aldus Kraay jr. die onderbroken wordt door Van der Gijp.

“Hans, het is heel simpel. Als hij sneller was geweest, dan hij had bij Everton gespeeld. Heel simpel. Maar hij is daar gewoon te langzaam voor”, vindt van der Gijp. Johan Derksen sluit zich aan bij zijn collega. “We hebben wel in Duitsland en Engeland gezien dat het een ietwat gemankeerde voetballer is. Maar als hij in vorm is, zoals nu, dan is hij voor de Nederlandse competitie hartstikke bruikbaar.

Tijdens Voetbalpraat komt Haller ter sprake wanneer journalist Maarten Wijffels de credits aan trainer Erik ten Hag geeft voor het ‘ontdekken’ van de spits. Volgens Wijffels past hij ‘prima’ bij Ajax. Driessen heeft daarentegen nog niet gezien van Haller wat hij had wíllen zien, en geeft tegengas aan zijn collega-journalist. “Of Haller in het elftal past? Nou, dat gaan we zien dadelijk als de echte prijzen verdeeld gaan worden.”

“Dadelijk kom je tegen tegenstanders van het kaliber van Bayern München, Manchester City en Paris Saint-Germain”, vervolgt Driessen. “Dan wil ik het ook wel eens zien. Niet tegen Besiktas met zeven spelers die pas hun tweede Champions League-wedstrijd spelen. Het plafond moet zijn om ook te presteren tegen Bayern München, Manchester City en de anderen groten. Je wilt toch een herhaling van 2019? Je moet de lat hoger leggen en niet tevreden zijn met wat je tegen Borussia Dortmund hebt laten zien”, aldus Driessen.