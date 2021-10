Derksen ziet Ajax - PSV: 'Zo'n recht-toe-recht-aan-speler, wat brengt hij?'

Maandag, 25 oktober 2021 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:27

Johan Derksen begrijpt niet waarom Marco van Ginkel bij PSV steevast de voorkeur krijgt boven Davy Pröpper. De analist van Veronica Inside is maandagavond bijzonder kritisch op de aanvoerder van de Eindhovenaren, die door hem een 'recht-toe-recht-aan-speler' wordt genoemd. Ook vindt Derksen dat diens ploeggenoot Mario Götze de laatste duels niet thuis gaf.

PSV haalde afgelopen zomer Pröpper terug, maar de dertigjarige middenvelder wist geen basisplek af te dwingen. "Dan haal je Pröpper, een uitstekende creatieve, technische middenvelder, en die doet nooit mee", stelt Derksen vast. "Want Van Ginkel of een Franse wegwerker (Ibrahim Sangaré, red.) lopen daar op het middenveld. Wat brengt Van Ginkel, wat voegt die nou toe? Dat is de aanvoerder... zo'n recht-toe-recht-aan-speler die een balletje tikt, terwijl je met Pröpper in balbezit wat kunt doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Ginkel was door langdurig blessureleed bijna drie jaar uitgeschakeld. Hans Kraay jr. twijfelt dan ook aan de fitheid van de 28-jarige middenvelder. "Is die knie van Van Ginkel nog goed genoeg om aan de top te spelen, als je drie keer geopereerd bent?", vraagt Kraay jr. zich af. "Dat kan bijna niet. Maar Van Ginkel is niet een fijne 'wegsteker', maar hij kan koppen en hij kan tackelen. En tegen AS Monaco (1-2 verlies) de tackle waar het om in ging in de negentigste minuut, trekt hij zijn been terug... Dan moet hij kijken: ben je nog wel fit genoeg?"

Ook René van der Gijp heeft daar sterke bedenkingen bij. "Wat was nou de kracht van Van Ginkel? Zijn kracht was vijftien tot twintig keer in het strafschopgebied van de tegenstander te komen. Dat komt hij niet meer, joh. Hij speelt nu gewoon zoals je bij de oud-internationals speelt", aldus Van der Gijp, die ook Götze vindt tegenvallen. "PSV heeft daar twee man lopen die allebei zeventig procent zijn: Götze en Van Ginkel. Maar wat gebeurt er als die een beetje moe worden, een pijntje hebben? Dan zijn ze vijftig procent. Dan heb je er geen ene kut meer aan, hè. Want ook die Götze gisteren: ik heb niets gezien, helemaal niets."

Derksen sluit zich daar volledig bij aan. "René heeft laatst al uitgelegd dat Götze maar zeventig tot tachtig procent is door zijn ziekte, en daar moet je genoegen mee nemen. Het is de duurste en waarschijnlijk in potentie de beste speler van PSV, maar ik heb hem nu tegen Monaco en Ajax gezien: beide wedstrijden nul. Zou Pröpper in vorm nou niet meer te brengen hebben dan Götze met zijn zeventig procent?"