Barcelona krijgt nieuwe tegenvaller door uitslag van MRI-scan

Maandag, 25 oktober 2021 om 21:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:45

Barcelona moet het ook de komende weken stellen zonder Pedri, zo meldt AS. De achttienjarige middenvelder heeft een terugslag gekregen in zijn hamstringblessure en is naar verwachting nog drie weken uitgeschakeld.

Pedri raakte op 14 september geblesseerd tegen Bayern München (0-3 verlies). De Spaans international keerde vijftien dagen later tegen Benfica (3-0 nederlaag) terug, maar raakte meteen weer geblesseerd en werd na ruim een uur vervangen. Pedri voelde tijdens de individuele ochtendtraining van zondag plots weer pijn aan zijn hamstring en staakte de sessie. Een MRI-scan heeft maandag uitgewezen dat zijn hamstring nog altijd gevoelig is.

Een fikse tegenvaller voor Pedri, die vorig seizoen geen moment geblesseerd was en liefst 74 officiële wedstrijden voor club en land speelde. Het betekent dat de middenvelder in ieder geval de wedstrijden tegen Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Dynamo Kiev en Celta de Vigo aan zich voorbij moet laten gaan. Het doel voor Pedri nu is om op 20 november terug te keren in de thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol. Drie dagen later speelt Barcelona een waarschijnlijk cruciaal thuisduel in de Champions League tegen Benfica.