De Gelderlander: Jeugdspeler NEC betrokken bij rellen en vernielen politiebus

Maandag, 25 oktober 2021 om 21:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:34

Een jeugdspeler zou betrokken zijn geweest bij de supportersrellen rondom NEC-Vitesse, zo melden diverse bronnen aan de Gelderlander. Na afloop van de Gelderse derby (0-1) zochten honderden supporters van NEC de confrontatie met de politie. Een speler uit de jeugdopleiding van de Nijmegenaren zou betrokken zijn geweest bij het vernielen van een politiebusje, zo klinkt het.

Op beelden van Omroep Gelderland is onder meer te zien hoe een supporter rond Het Goffertstadion de ruiten van een politiebusjes inslaat. ‘Diverse bronnen’ hebben aan de Gelderlander bevestigd dat de betreffende fan een jeugdspeler van NEC is. Volgens de berichtgeving moet de betrokkene eerst geïdentificeerd worden door de politie, alvorens de club de mogelijke dader weg kan sturen.

Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, is gevraagd om met een reactie te komen op het voorval, maar hij geeft aan nog niet op de zaak in te willen gaan. “Ik heb straks een gesprek met de afdeling veiligheid. Zoals elke ochtend afgelopen week met betrekking tot vorderingen in de herkenningen en aanhoudingen. Wij zitten daar bovenop. Als iemand beschuldigd wordt, zal er bewijs moeten zijn”, aldus Van Schaik.

Tijdens de confrontatie met de politie hadden rellende supporters een politiebus compleet vernield. Er werd met stokken, stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De ME kwam eraan te pas om de orde herstellen. Er waren meerdere aanhoudingen verricht, al is niet bekend hoeveel mensen zijn gearresteerd. Een woordvoerder van de politie bevestigde dat er charges zijn uitgevoerd. Op sociale media gingen ook beelden rond van gemaskerde Vitesse-fans, te herkennen aan geel-zwarte maskers, die vernielingen aanrichtten aan hekken rond Het Gofferstadion.