Pijnlijke misser van Mohamed wordt Galatasaray fataal tegen Besiktas

Maandag, 25 oktober 2021 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Besiktas heeft maandagavond een gevoelige tik uitgedeeld aan Galatasaray. De ploeg van Sergen Yalçin trok aan het langste eind in de stadderby, mede doordat Mostafa Mohamed in de slotfase een penalty miste: 2-1. Besiktas klimt daardoor naar de derde plek, met vier punten achterstand op koploper Trabzonspor. Galatasaray blijft steken op de achtste plaats.

Bij Galatasaray begon Patrick van Aanholt in de basis, terwijl Ryan Babel na ruim een uur spelen werd ingebracht. In de openingsfase van de wedstrijd plofte een vrije trap van Besiktas-middenvelder Miralem Pjanic vanaf de zijlijn van het veld op de lat, terwijl Alex Texeira even later rakelings naast mikte na goed voorbereidend werk van Cyle Larin. Galatasaray sloeg na ruim een half uur spelen met zijn eerste schot op doel toe. Alexandru Cicaldau nam de bal vanaf de rand van het strafschopgebied knap uit de stuit: 0-1.

Besiktas kwam vier minuten later terug dankzij Larin, die een voorzet van Umut Meras vanaf links binnenkopte: 1-1. De spits van de thuisploeg profiteerde van weifelend optreden van Galatasaray-doelman Fernando Muslera, die de situatie verkeerd inschatte en mistastte. Larin tekende in de 64e minuut ook voor de 2-1. De Canadees kon de bal bij de tweede paal van dichtbij binnen tikken, nadat een hoekschop van Pjanic bij de eerste paal met het hoofd was verlengd door Necip Uysal.

Galatasaray ging op zoek naar de gelijkmaker en kwam al snel dichtbij via Halil Dervisoglu, die in kansrijke positie naast schoot. Tien minuten voor tijd kreeg de ploeg van Fatih Terim een penalty na een handsbal van Domagoj Vida. Mohamed zag zijn strafschop uit de hoek getikt worden door Ersin Destanoglu, waardoor Besiktas de zege uiteindelijk over de streep kon trekken.